قبل مونديال 2026.. ما المنتخب الأكثر تتويجًا ببطولة كأس العالم؟

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نشر نجم منتخب مصر محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" اليوم الثلاثاء، صور من مران منتخب مصر استعدادًا لمواجهة بلجيكا في كأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر وبلجيكا في كأس العالم

ويستعد منتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض مواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا في افتتاح مشواره ضمن منافسات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويتطلع "الفراعنة" إلى تحقيق بداية مثالية في البطولة العالمية من خلال حصد النقاط الثلاث أمام المنتخب البلجيكي، بما يعزز من فرصه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.



ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة في كأس العالم 2026 التي تضم إلى جانبه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.