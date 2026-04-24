طفرة في السيارات الكهربائية بأوروبا.. نمو يقارب 49% خلال شهر واحد

كتب : مصراوي

10:59 ص 24/04/2026 تعديل في 11:01 ص

فرانكفورت - (د ب ا):

أعلنت رابطعة مصنعي السيارات الأوروبية أمس الخميس ارتفاع تسجيل السيارات الجديدة في أوروبا خلال مارس الماضي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية والهجينة.

طفرة قوية في مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة تقود نمو السوق الأوروبي

وارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 12,5% على أساس سنوي لتصل إلى 1,158 مليون وحدة، حيث مثلت السيارات الكهربائية معظم هذا الارتفاع.

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية

وقد ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بنسبة 48,9% مقارنة بالعام الماضي. وارتفعت مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن بنسبة 28,2%، في حين ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية-الهجينة بنسبة 20,1%.

تراجع ملحوظ لمبيعات البنزين والديزل رغم الأداء الإيجابي الإجمالي للسوق

وعلى النقيض، تراجعت السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل بنسبة 9,4% و 12,3% على التوالي.

وفي ظل الأداء القوى خلال الشهر الماضي، ارتفع تسجيل السيارات الجديدة بنسبة 4% خلال الربع الأول.

