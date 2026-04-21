أقرت شركة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة شيفرولية التجارية في مصر، زيبادة بأسعار السيارة شيفرولية TFR "الدبابة" بيك آب التجارية المجمعة بمصانع الشركة في مصر بقيمة 15 ألف جنيه.

كم مرة ارتفعت أسعار شيفرولية الدبابة خلال شهر أبريل؟

وتعد الزيادة الجديدة المعلنة من الوكيل المحلي للعلامة الأمريكية، هي الثانية خلال الشهر الجاري الجاري، إذ سبق وفرض الوكيل زيادة بأسعار "شيفرولية الدبابة" يوم 6 أبريل بقيمة 80 ألف جنيه.

أسعار شيفرولية الدبابة موديل 027 في مصر

ومع تطبيق الزيادة الجديدة أصبحت أسعار شيفرولية الدبابة الجديدة تبدأ من 1.065.000 جنيه بدلًا من 1.050.000 جنيه، والفئة الثانية المزودة بمكيف سعرها الجديد 1.165.000 جنيه مقابل 1.150.000 جنيه سابقًا.

ما أكثر سيارة تجارية مبيعًا في مصر 2026؟

السيارة شيفرولية الدبابة التي تعد أكثر سيارة تجاريًا مبيعًا في مصر خلال أول شهرين من 2026، تقدم بتجهيزات متعددة أبرزها حزمة السلامة المتطورة، التي تشمل وسائد هوائية مزدوجة، ونظام فرامل مانعة للانغلاق (ABS)، ونظام توزيع الفرامل إلكترونيا (EBD)

وتأتي شيفرولية الدبابة الجديدة بتصميم مخصص للطرق والاستخدام في مصر، وتشمل أكثر من 60% من المكون المحلي من خلال قاعدة كبيرة من الموردين في مصر.

تتوفر الدبابة الجديدة بتصميم مطور وأداء متميز علي الطريق بتصميم خارجي أنيق بفضل الشبكة الأمامية والفوانيس الإنسيابية، تتوفر في ألوان الأبيض والأحمر والأخضر.

مواصفات محرك شيفرولية الدبابة موديل 2027

كما تأتي الدبابة بمحرك تربو ديزل 2499 سي سي من 4 اسطوانات صف واحد، كامة مفردة علوية بقوة 79 حصان و176 نيوتن من عزم الدوران عند 3900 لفة متصل بناقل حركة يدوي 5 سرعات.

تمتلك السيارة الجديدة بمعايير أمان تشمل نظام فرامل مانعة للانغلاق (ABS) توزيع فرامل الكتروني (EBD) وسائد هوائية أمامية مزدوجة.

أما كماليات الدبابة تأتي بتكييف هواء ، جهاز انذار، دخول عن بعد بالريموت كنترول ، سنترلوك (قفل ابواب مركزي)، باور ستيرينج، راديو MP3+USB+AUX .، شاشة تعمل باللمس، كاميرا خلفية، مصابيح الهالوجين ومصابيح الضباب.

وبحسب المعلن من شركة المنصور للسيارات الوكيل المحلي الحصري لعلامة شيفروليه في مصر، تقدم الدبابة الجديدة بضمان لمدة 5 سنوات / 150,000 كيلومتر أيهما أقرب.

