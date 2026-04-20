شروط دخول مزادات السيارات الحكومية.. كراسة بـ400 جنيه وتأمين 50 ألفًا

كتب : رأفت العربي

04:09 م 20/04/2026 تعديل في 04:11 م

مزاد سيارات مستعملة تابعة للحكومة

تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، جلسات مزادات شهرية لبيع "لوطات" سيارات تابعة لوزارات وهيئات حكومية، إلى جانب السيارات المهملة والمتروكة بالموانئ الجمركية، ما يجعلها وجهة لشريحة واسعة من الباحثين عن سيارات مستعملة بأسعار أقل من السوق.

إقبال متزايد على الاشتراك في المزادات الحكومية

وتشهد مزادات السيارات الحكومية اهتمامًا ملحوظًا من المستهلكين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة داخل السوق المحلي، حيث تمثل هذه المزادات فرصة للحصول على سيارات بأسعار تنافسية.

شراء كراسة الشروط شرط أساسي للاشتراك بمزاد سيارات الحكومة

يشترط للاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط، التي تبلغ قيمتها 400 جنيه، وتظل متاحة حتى يوم انعقاد الجلسة، مع التأكيد على أن قيمتها لا تسترد في حال عدم الفوز بأي من السيارات المعروضة.

50 ألف جنيه تأمين لكل لوط

يلتزم الراغبون في دخول المزاد بسداد مبلغ تأميني قدره 50 ألف جنيه عن كل "لوط" سيارة، مع إتاحة السداد حتى موعد انعقاد الجلسة.

بطاقة رقم قومي سارية

يتعين على المشاركين بشكل فردي التقدم للجنة المشرفة على المزاد ببطاقة رقم قومي سارية لإثبات الشخصية.

سداد 30% فور رسو المزاد

تشترط الهيئة سداد 30% من قيمة "اللوط" في نفس يوم انعقاد المزاد، على أن يتم استكمال سداد الـ70% المتبقية خلال مدة أقصاها 15 يومًا.

ماذا بعد الفوز بسيارة من مزاد الخدمات الحكومية؟

في حال رسو المزاد على أحد المتزايدين، يتم ترخيص السيارة إذا كانت قابلة لذلك وفقًا للقانون المنظم للمزاد.

أما السيارات التابعة للموانئ، فيحصل الفائز على خطاب من الإدارة العامة لجمارك السيارات، ويتوجه به إلى إدارة المرور المختصة بمحل إقامته لاستكمال إجراءات الترخيص، حال كانت السيارة صالحة لذلك.

مزاد سيارات سيارات مستعملة السيارات الحكومية أسعار السيارات

