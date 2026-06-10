(أ ش أ)

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه تم استهداف قاعدة رامات ديفيد الجوية خلال التصعيد الأخير مع إيران.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن جيش الاحتلال فتح تحقيقًا لتحديد ما إذا كانت الإصابة ناجمة عن شظية أم عن ضربة مباشرة، فيما تشير التقديرات الأولية إلى أنها نتجت عن شظية كبيرة.

وأكد جيش الاحتلال عدم وقوع أي إصابات أو أضرار مادية جراء الهجوم.، مشيرًا إلى أن الأضرار وقعت في منطقة "غير عملياتية" داخل القاعدة.

وقد أعلن جيش الاحتلال استهداف قاعدة رامات ديفيد بصواريخ باليستية، واصفًا الهجوم بأنه رد مباشر على الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.