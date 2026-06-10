إعلان

جيش الاحتلال يؤكد استهداف قاعدة رامات ديفيد الجوية في هجوم إيراني

كتب : مصراوي

06:56 م 10/06/2026

قاعدة رامات ديفيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ش أ)

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه تم استهداف قاعدة رامات ديفيد الجوية خلال التصعيد الأخير مع إيران.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن جيش الاحتلال فتح تحقيقًا لتحديد ما إذا كانت الإصابة ناجمة عن شظية أم عن ضربة مباشرة، فيما تشير التقديرات الأولية إلى أنها نتجت عن شظية كبيرة.

وأكد جيش الاحتلال عدم وقوع أي إصابات أو أضرار مادية جراء الهجوم.، مشيرًا إلى أن الأضرار وقعت في منطقة "غير عملياتية" داخل القاعدة.

وقد أعلن جيش الاحتلال استهداف قاعدة رامات ديفيد بصواريخ باليستية، واصفًا الهجوم بأنه رد مباشر على الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

استهداف قاعدة رامات ديفيد الهجمات الإسرائيلية الهجمات الإيرانية حرب إيران إيران وإسرائيل

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

خريجة زراعة تكتب روشتات للمرضى.. غلق وتشميع مركز تغذية علاجية ببنها
أخبار المحافظات

خريجة زراعة تكتب روشتات للمرضى.. غلق وتشميع مركز تغذية علاجية ببنها

بعد أزمة الصور المفبركة.. أول تعليق من أشرف زكي على قرار منى زكي برفض التصالح
زووم

بعد أزمة الصور المفبركة.. أول تعليق من أشرف زكي على قرار منى زكي برفض التصالح
"سلامة الغذاء" تتحدى قرار الصحة: الرقابة على الأغذية اختصاصات "حصرية للهيئة
أخبار مصر

"سلامة الغذاء" تتحدى قرار الصحة: الرقابة على الأغذية اختصاصات "حصرية للهيئة
"الإعلاميين" تعلن نتيجة التحقيق مع ريهام سعيد بشأن حلقة "كلاب الشوارع"
أخبار مصر

"الإعلاميين" تعلن نتيجة التحقيق مع ريهام سعيد بشأن حلقة "كلاب الشوارع"
تراجع 270 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات
اقتصاد

تراجع 270 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

منها على النايل سات.. قائمة القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم 2026