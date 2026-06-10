أعلن حزب الله اللبناني، أنه نفذ عمليتين عسكريتين ضد أهداف إسرائيلية في جنوب لبنان، مستهدفا آليات عسكرية ومواقع تمركز جنود إسرائيليين في محاور مختلفة من المنطقة الحدودية.

وأوضح الحزب، في بيان عاجل له، اليوم الأربعاء، أنه استهدف بمسيّرتين عربة نقل عسكرية إسرائيلية في منطقة القنطرة، إلى جانب تجمع لجنود إسرائيليين داخل خيمة في محيط بلدة زوطر الشرقية جنوبي لبنان. الحرب في إيران وأمريكا

استهداف عربة اتصالات إسرائيلية في القنطرة

أضاف حزب الله اللبناني، في بيانه، أنه نفذ هجوما بمسيّرة انقضاضية استهدف عربة اتصالات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند تلة الصلعة في منطقة القنطرة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة في الموقع المستهدف.

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرة

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أن سلاح الجو اعترض طائرة مسيّرة في منطقة انتشار قواته جنوب لبنان، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الاستهداف أو حجم الأضرار.

الاحتلال يُصعّد غاراته في لبنان وحزب الله يستهدف تجمعاته

تأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية والجوية في جنوب لبنان، حيث يستهدف القرى والبلدات بسلسلة من الغارات العنيفة والقصف المدفعي الممنهج وتعمل القوات الإسرائيلية في أماكن تمركزها وتوغلها على تدمير البنى التحتية بشكل كامل.

وفي المقابل، يُواصل حزب الله اللبناني خوض اشتباكات ميدانية واستهداف تجمعات ومواقع القوات الإسرائيلية عبر إطلاق الرشقات الصاروخية المتتالية وتسيير الطائرات المسيّرة الانقضاضية.