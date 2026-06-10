مصدر لـ مصراوي يكشف سبب إيقاف قيد الزمالك الـ 17

تلقى نادي الزمالك ضربة جديدة بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإيقاف قيد النادي، على خلفية القضية رقم 17 المسجلة ضده.

وأوضح مصدر لـ مصراوي، أن قرار إيقاف القيد الجديد جاء على خلفية مستحقات الفلسطيني عمر فرج، مهاجم الفريق السابق، والتي لم يحصل عليها حتى الآن.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن إجمالي مستحقات اللاعب يبلغ مليونًا و750 ألف دولار، مشيرا إلى أن إدارة الزمالك تعتزم التواصل مع محامي عمر فرج من أجل التوصل إلى تسوية، على غرار ما حدث في ملف المغربي صلاح مصدق.

وأضاف المصدر أن إدارة النادي تعمل أيضا على إنهاء أزمة مستحقات عبد الحميد معالي، قبل إدراج قضيته رسميا على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان عمر فرج قد أنهى تعاقده مع الزمالك من جانب واحد في فبراير الماضي، بسبب تأخر حصوله على مستحقاته، قبل أن ينتقل إلى هالمستاد السويدي بعقد يمتد لمدة موسم ونصف.

وبهذا القرار، ارتفع عدد القضايا المرفوعة ضد الزمالك إلى 17 قضية، رغم نجاح النادي في إغلاق ثلاثة ملفات سابقة.