خلال السنوات القليلة الماضية أصبحت السيارات الكروس أوفر الخدمية من أبرز الطرازات طلبًا في السوق المصري، ما دفع العشرات من الشركات ووكلاء العلامات التجارية إلى تقديم موديلات جديدة للمستهلكين.

وتعرض سوق السيارات المصري خلال شهر أبريل الجاري إلى موجة عنيفة من زيادات بالأسعار، ذلك على خلفية الحرب الدائرة بين أمريكا وإسرائيل ضد إيران، ما نتج عنه ارتفاع أسعار النقد الأجنبي. الأمر الذي أثر سلبًا على أسعار السيارات الجديدة سواء المستوردة أو المجمعة محليًا.

فيما يلي قائمة بأرخص 5 سيارات كروس أوفر جديدة في مصر:

جاك JS2

تقدم جاك JS2 في السوق المصري بفئة واحدة بسعر رسمي 759 ألف جنيه.

تعتمد جاك JS2 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي بقوة 113 حصان، وعزم دوران يبلغ 146 نيوتن/متر، وتأتي مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي.

رينو كارديان

تبدأ أسعار رينو كارديان 2026 الجديدة بالسوق المصري من 875 ألف جنيه للفئة Evolution، والفئة Techno الثانية 930 ألف جنيه، أما الفئة Iconic الثالثة الأعلى تجهيزًا سعرها 990 ألف جنيه.

تعتمد كارديان على محرك صغير ثلاثي الأسطوانات بسعة 1000 سي سي تيربو يولد 100 حصان و142 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك.

جيلي GX3 Pro

تقدم جيلي GX3 PRO موديل 2026 التي تنتمي لفئة الكروس أوفر بفئة premium ويبلغ سعرها الرسمي 790 ألف جنيه.

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يولد قوة إجمالية 102 حصان، يبلغ العزم الأقصى للسيارة 142 نيوتن.متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي.

شيري تيجو 4 برو

تقدم شيري تيجو 4 برو المجمعة في مصر خلال الشهر الجاري بسعر رسمي يبدأ من 950,000 جنيه لفئة Comfort، وتصل إلى 990,000 جنيه لفئة Luxury، فيما بلغت الفئة الأعلى Luxury Turbo نحو 1,055,000 جنيه.

تعتمد السيارة المجمعة محليًا على نسختين من المحركات الأول سعة 1500 سي سي تنفس طبيعي يولد قوة 111 حصان وعزم دوران 132 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، والمحرك الثاني تربو 1500 سي سي يولد قوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر.

بايك X35

تقدم بايك X35 الجديدة بسعر رسمي 899 ألف جنيه.

تأتي السيارة بمحرك 1500 سي سي تيربو بقوة 147 حصان و عزم دوران 210 نيوتن/متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT.

