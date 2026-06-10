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النني يعلن رحيله عن الجزيرة الإماراتي برسالة مؤثرة (صورة)

كتب : محمد عبد الهادي

06:58 م 10/06/2026

محمد النني

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أعلن الدولي المصري محمد النني، رحيله رسميًا عن صفوف نادي الجزيرة الإماراتي عقب انتهاء الموسم المنقضي، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

رسالة النني بعد رحيله عن الجزيرة

نشر النني عبر حسابه الرسمي فيس بوك رسالة وداعية كالتالي:"اليوم بعلن نهاية رحلتي مع نادي الجزيرة بعد موسمين".

وتابع: "بشكر كل اللعيبة وكل الاجهزة الفنية والادارة على الدعم والمساندة، وشكر خاص جدا للجمهور الجزراوي علي دعمهم المستمر لينا".

واختتم: "نهاية رحلة وبداية رحلة جديدة إن شاء الله. أسأل الله التوفيق فيما هو قادم وبتمني التوفيق لنادي الجزيرة في المرحلة المقبلة".

محمد النني

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محمد النني الجزيرة الإماراتي منتخب مصر

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