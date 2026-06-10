أكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، دعمه الكامل لقرار الفنانة منى زكي الرافض للتصالح مع الفتاة التي قامت بفبركة صور مخلة لها، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدث أشرف زكي، في تصريح خاص لـ "مصراوي"، عن الأزمة قائلاً: "بالتأكيد أدعم موقف الفنانة منى زكي، وتواصلت معها مرحباً بقرارها الرافض للتصالح.. ما حدث غير مقبول تماماً، وآن الأوان للتصدي بقوة لهذه الإساءات، والانتهاكات، والتجاوزات الفجة".

بداية أزمة منى زكي

وفوجئت الفنانة منى زكي خلال الأيام الماضية بانتشار صور إباحية مفبركة لها، مصحوبة بتعليقات "خارجة"، تم تركيبها ونشرها عبر منصة "إنستجرام"، مما دفعها للتحرك القانوني السريع عبر محاميها، المستشار شعبان سعيد، لردع هذا التجاوز.

وتقدم محامي الفنانة ببلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت، لملاحقة الفتاة المسؤولة عن إدارة الحساب ونشر المحتوى المسيء قانونياً.

"مش هتنازل".. منى زكي تغلق باب الصلح

وقطعت الفنانة منى زكي الطريق أمام أي محاولات للوساطة أو الصلح الودي، حيث أكدت في تصريحات حازمة تمسكها الكامل بحقها القانوني والقضائي، قائلة: "مش هتنازل"، مشددة على ضرورة محاسبة المتهمة لتكون عبرة لكل من يستغل منصات التواصل الاجتماعي لتشويه سمعة المواطنين والفنانين.

دعم نقابة المهن التمثيلية

وأكد نقيب المهن التمثيلية، في ختام تصريحه لـ "مصراوي"، وقوف النقابة خلف أعضائها بقوة في مثل هذه المواقف، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً ومتابعة قانونية مستمرة مع الفنانة منى زكي لحين استرداد حقها كاملاً.

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