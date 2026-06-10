الأوقاف تطلق برنامجًا لتقديم الدعم النفسي للمرأة

عممت وزارة الأوقاف على جميع المديريات الإقليمية والإدارات الفرعية والعاملين بالوزارة برنامج الدعم النفسي للمرأة تحت عنوان «إحنا سندك»، الذي تنظمه وحدة تكافؤ الفرص، وذلك في إطار دعم الصحة النفسية وتعزيز الاستقرار الأسري، وبالتعاون مع الجهات المختصة.

ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم النفسي والمعنوي للعاملات بالوزارة، والاستماع إلى الاستفسارات والمشكلات الأسرية والنفسية، فضلاً عن استقبال الاستفسارات النفسية والدينية، والمقترحات والشكاوى، وطلبات الدعم والإرشاد الأسري والنفسي.

ويمكن التسجيل والتواصل مع وحدة تكافؤ الفرص عبر البريد الإلكتروني الخاص، أو إرسال الطلبات والاستفسارات من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code).

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة الأوقاف على دعم المرأة وتمكينها نفسيًّا واجتماعيًّا، وتعزيز قيم التكافل والاستقرار داخل الأسرة والمجتمع.