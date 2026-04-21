قال الدكتور طارق عوض، الخبير في شؤون المبادرات والمشروعات القومية، إن إعلان وزارة الصناعة دراسة إطلاق مبادرة لإحلال السيارات الكهربائية بدلا من القديمة، يمثل خطوة مهمة، لكنها تواجه تحديات كبيرة في التوقيت الحالي.

الحكومة تستعد لإطلاق مبادرة إحلال جديدة

وقبل أيام، صرح المهندس علاء صلاح، مدير وحدة السيارات بوزارة الصناعة، أن صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، يدرس حاليا إطلاق مبادرة تحفيزية لإحلال السيارات المتقادمة، سواء الأجرة أو الملاكي، بأخرى جديدة تعمل بالكهرباء.

ما التحديات التي قد تعيق المبادرة الجديدة؟

وأضاف عوض، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن نجاح هذه المبادرة قد يكون صعبا في ظل ما يشهده العالم ومنطقة الشرق الأوسط خاصة من تحديات اقتصادية وصراعات أثرت بشكل مباشر على الإنتاج وسلاسل الإمداد.

وأوضح أن الدولة تستهدف من هذه المبادرات دعم المواطن وتنشيط الاقتصاد، لكنه شدد على أن من أهم شروط نجاحها توافر سيارات كهربائية مصنعة محليا، وهو ما يزال غير متاح حتى الآن، ما يتطلب طرح أكثر من علامة تجارية وموديل، لضمان المنافسة وتوسيع قاعدة المستفيدين.

وأكد أن جذب المواطنين للمشاركة يتطلب حوافز واضحة، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار السيارات عالميًا ومحليًا، لافتا إلى أن تراجع الإنتاج وارتفاع تكلفة الخامات والنقل قد يؤديان إلى نقص المعروض مقابل الطلب، ما يدفع الأسعار إلى الزيادة.

لماذا تختلف المبادرة المتوقع إطلاقها عن المبادرة الرئاسية السابقة

وتابع أن تقديم تيسيرات حقيقية يمثل تحديًا رئيسيًا أمام المبادرة، موضحًا أن المزايا التي قدمت في مبادرة 2021 قد يكون من الصعب تكرارها حاليًا، رغم حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل التضخم.

شركة النصر للسيارات ودورها في مبادرة إحلال السيارات الكهربائية

ولفت إلى أن شركة النصر للسيارات مرشحة للعب دور محوري في المبادرة حال إطلاقها، مشيرًا إلى أن خطة إعادة تشغيل المصنع تستهدف إنتاج سيارات كهربائية ضمن أولى مراحل التشغيل، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، التي تضع تصنيع سيارة كهربائية مصرية بمكون محلي يتجاوز 65 في المئة ضمن أولوياتها.

الموعد المتوقع لإطلاق مباردة إحلال السيارات الكهربائية الجديدة

وحول موعد إطلاق المبادرة، قال عوض إن الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية قد تؤخر تنفيذها في الوقت الراهن، خاصة مع تأثير التحديات الجيوسياسية على النشاط الاقتصادي، وقدرة الدولة على تقديم حوافز دون تحميل الموازنة أعباء إضافية.

المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الجديدة بالمتقادمة

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه، في عام 2021، بإطلاق مبادرة لإحلال السيارات القديمة التي مر على استخدامها 20 عاما أو أكثر، بأخرى جديدة تعمل بالطاقة النظيفة (بنزين أو غاز طبيعي)، بهدف الحفاظ على البيئة وتعظيم الاستفادة من موارد الغاز.

وانطلقت مبادرة "Go Green" في مارس 2021 داخل 7 محافظات، قبل أن تمتد لاحقا إلى نحو 15 محافظة، وقدمت حزمة من المزايا للمستفيدين، من بينها استبدال السيارة القديمة بأخرى جديدة موديل العام، مع إمكانية التقسيط على فترات تصل إلى 7 أو 10 سنوات، بدون مقدم، وبفائدة ثابتة منخفضة بلغت 3 في المئة.

وتوقفت مبادرة إحلال السيارات "Go Green" في منتصف عام 2024، بعد أن نجحت في إحلال وتخريد أكثر من 28 ألف سيارة قديمة، شملت سيارات ملاكي وأجرة وميكروباص لنقل الركاب.

اقرأ أيضًا:

سيارات كهربائية ملاكي بدل البنزين| مبادرة إحلال جديدة بمصر قيد الدراسة

ما علامة PPF التي ظهرت في أحدث صور محمد رمضان.. وعلاقتها بالسيارات؟

إطلاق الجيل الجديد من أودي A6 في مصر بأسعار تبدأ من 4.7 مليون جنيه