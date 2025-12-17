السيارة الكهربائية في الشتاء .. تدابير مهمة لتسريع وتيرة الشحن

برلين - (د ب أ):

أوردت مجلة "أوتو جاتسيته" أن شحن السيارة الكهربائية باستخدام الشاحن السريع خلال فصل الشتاء قد يستغرق وقتا طويلا؛ نظرا لأن البطاريات، التي بردت طوال الليل، تكون أقل كفاءة في امتصاص الطاقة، ولا تصل كفاءة الشحن إلى أقصى حد إلا عندما تصل إلى نطاق درجة حرارتها الأمثل بين 25 و35 درجة مئوية.

وتعد بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم (LFP) المستخدمة بشكل أساسي في الطرازات الاقتصادية حساسة جدا للبرودة.

وأشارت المجلة الألمانية إلى أنه يمكن رفع درجة حرارة بطاريات LFP وبطاريات NMC الأكثر شيوعا عن طريق القيادة لمسافة طويلة نسبيا قبل التوقف عند محطة الشحن.

التهيئة المسبقة

وتحتوي العديد من الطرازات الأحدث على وظيفة التهيئة المسبق للبطارية، والتي يمكن تفعيلها يدويا بالضغط على زر أو بإدخال محطة الشحن كوجهة في نظام الملاحة. وإذا لم يكن ذلك ممكنا، فما على قائد السيارة سوى الانتظار حتى تسخن البطارية بفعل تيار الشحن.

ومع ذلك، لا يُعزى بطء الشحن في محطات الشحن السريع دائما إلى فصل الشتاء؛ فإذا كانت نقطتا الشحن مشغولتين، تُقسّم طاقة الشحن بين المركبتين، عادةً بالتساوي بينهما.

وحتى عند امتلاء محطة الشحن، قد تنخفض الطاقة أحيانا في بعض نقاط الشحن، لكن السبب الأكثر شيوعا لبطء الشحن هو امتلاء البطارية، فكلما اقتربت من 100%، انخفضت طاقة الشحن المتاحة.