قبل الشراء.. تعرف على أسعار تويوتا كورولا "هايبرد" موديل 2026 في مصر

كيا تكشف عن سيارتها "سيلتوس" موديل 2027 الجديدة كليًا.. صور

مقارنة بين أرخص سيارة كروس أوفر يابانية وأوروبية في مصر

إم جي 5 السيارة الصينية الأكثر ترخيصًا في مصر.. تعرف على أسعارها

تقدم شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، السيارة كورولا "هايبرد" سيدان العائلية موديل 2026 خلال شهر ديسمبر الجاري بفئة واحدة من التجهيزات.

ويبلغ سعر الفئة Elegance المتاحة من تويوتا كورولا هايبرد لعلامة السوق المصري وفق المعلن من الوكيل المحلي 2.000.000 جنيه.

تعتمد تويوتا كورولا "الهجينة" على محرك بنزين رباعي السلندرات سعة 1.8 لتر بقوة 96 حصان، ومحرك HEV كهربائي بقوة 93 حصان، وينقل حركتهم للمحاور ناقل حركة CVT أوتوماتيك.

تستهلك السيارة لتر واحد من الوقود لقطع مسافة تصل إلى 21.25 كيلومترا، بينما لا تتجاوز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 98 جم/كم، ويصل معدل استخدام الطاقة الكهربائية إلى 50% من الاستهلاك الكلي للطاقة وفقًا لظروف القيادة.

وتنتمي السيارات الـ"Hybrid" إلى قائمة السيارات الخضراء الأقل ضررًا على البيئة، حيث يسهم اعتمادها على الطاقة الكهربائية النظيفة في الوصول إلى الحد الأدنى من استهلاك المحرك التقليدي للوقود.

ويسهم تصميم النسخة الهايبرد من كورولا ومكان بطاريتها النيكل هيدروجين المستقرة أسفل المقعد الخلفي، في توفير أفضل مساحة ممكنة بالمقصورة ومساحة التخزين الخلفية.

مقصورة كورولا هايبرد بها مجموعة وسائل التحكم الإلكترونية أبرزها شاشة لمس 8 إنش لنظام الترفيه المعلوماتي، وشاشة عدادات 7 بوصة وشاشة علوية 10 بوصة ونظام Entune 3.0 الترفيهي.

وتقدم السيارة لسائقها أربعة من أنظمة القيادة هي نظام القيادة الافتراضية ونظام إيكو الأفضل كفاءة ونظام Sports لتسارع أفضل، بالإضافة إلى نظام القيادة الكهربائية EV.

أما وسائل الأمان بالسيارة فيأتي في مقدمتها إلى جانب الأنظمة القياسية من وسائد هوائية وفرامل ABS مانعة للانغلاق ونظام EBD للتوازن الإلكتروني، مثبت سرعة تكيفي ونظام تحذير عند مغادرة المسار ومساعد التوجيه ومساعد الحفاظ على المسار وفرامل ما قبل التصادم وإضاءة عالية ونظام ذكي للتعرف على إشارات المرور.