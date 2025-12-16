كيف تستخدم كابل خارجي لإعادة تشغيل بطارية السيارة بأمان؟

يواجه الكثير من السائقين صعوبة في إدارة محركات سياراتهم في الشتاء بسبب أعطال البطارية، وفي معظم الحالات يتم التغلب على هذه المشكلة من خلال اللجوء إلى المساعدة على بدء الدوران بواسطة سيارة مانحة للتيار الكهربائي.

وشدد خبراء بنادي السيارات ADAC الألماني على ضرورة اطلاع مالكي السيارات على التعليمات المعنية في أدلة تشغيل السيارات وكابلات المساعدة على بدء الدوران، والالتزام بها بشكل صارم.

وأشار الخبراء الألمان إلى أنه يُسمح بإجراء المساعدة على بدء الدوران في السيارات الكهربائية بشكل عام، ولكن تستبعد الشركات المنتجة في أغلب الأحيان إمكانية استعمال السيارات الكهربائية لمنح التيار الكهربائي للسيارات المتعطلة الأخرى.

وفي السيارات الحديثة لم تعد بطارية بادئ الدوران موجودة في حيز المحرك، ولذلك يتعين على قائد السيارة البحث عن نقطة التوصيل المعنية مثل القطب الموجب والنقطة المصمتة.

وفي موديلات السيارات الأخرى يتعين على صاحب السيارة توصيل المشبك بالقطب الموجب للبطارية مباشرة أو بجزء معدني في حيز المحرك، ولذلك يتعين على المستخدم الاطلاع على دليل تشغيل السيارة بعناية للتعرف على هذه المواضع.

أضرار وتلفيات

وإذا تعذر على صاحب السيارة إجراء المساعدة على بدء الدوران بصورة سليمة، فمن الأفضل الاستعانة بالمتخصصين، وإلا فقد تنجم عند ذلك أضرار وتلفيات بالأجهزة الإلكترونية في السيارة المتعطلة والسيارة المانحة للتيار الكهربائي.

وفي أسوأ الحالات قد تتعطل البطارية أو جهاز التحكم أو يتعرض الأشخاص المساعدون للإصابة بسبب تسرب حمض البطارية.

طريقة إجراء المساعدة على بدء الدوران

- بطبيعة الحال يجب في البداية إيقاف السيارتين في مكان آمن، وأن تكونا على مقربة من بعضهما البعض، ولكن دون وجود تلامس بينهما، ويجب الخروج من التعشيقة المختارة وشد فرملة تأمين الوقوف، وبالنسب للسيارات المزودة بناقل الحركة الأوتوماتيكي يجب نقل ذراع التعشيق إلى الوضع "P"، وبعد ذلك يتم إطفاء الإشعال في كلتا السيارتين.

- وعند التوصيل يجب بشكل أساسي توصيل أطراف الكابل الموجب الأحمر أولا، وإلا فقد تحدث قفلة كهربائية. وأوضحت الهيئة الفنية الألمانية لمراقبة الجودة Tüv Thüringen أنه يجب توصيل الكابل الأحمر أولا، ثم الكابل الأسود، وتتم عملية فصل الكابلات بترتيب عكسي لخطوات التوصيل.

- الكابل الأحمر:

يتم توصيل الكابل المزود بالمشابك الحمراء بالقطب الموجب بالسيارة المتعطلة أولا، وبعد ذلك يتم توصيل الطرف الآخر بالقطب الموجب للسيارة المانحة للتيار الكهربائي.

- الكابل الأسود:

يظل المرء بجانب السيارة المانحة للتيار الكهربائي، ويتم توصيل كابل التأريض المزود بالمشابك السوداء بالقطب السالب للبطارية أو بالنقطة المحددة في دليل تشغيل السيارة. وبعد ذلك يتم توصيل الطرف الآخر بالسيارة المتعطلة في نقطة مصمتة في حيز المحرك.

وفي بعض الحالات الفردية يتم التوصيل بجزء معدني في حيز المحرك، ولكن لا يجوز بأي حال من الأحوال توصيله بالقطب السالب للبطارية، وإلا قد يتسبب الشرر الناتج عند فصل التيار الكهربائي في اشتعال الغاز المنفجر، والذي ينشأ عند شحن بعض البطاريات.

- وبعدما يتم التأكد من توصيل الكابلات بأمان يتم إدارة محرك السيارة المانحة للتيار الكهربائي. ويؤدي تشغيل بعض الأجهزة المستهلكة للتيار بشدة، مثل تدفئة الزجاج الخلفي، إلى منع حدوث ذروات الجهد الكهربائي الضارة، ويمكن محاولة إدارة محرك السيارة المتعطلة بعد مرور دقيقة أو دقيقتين.

وهنا يجب مراعاة ما يلي:

- إذا نجحت محاولة إدارة المحرك، فعندئذ يجب أن تظل السيارتان متصلتين ودائرتين لبضع دقائق أخرى، حتى في السيارة المتعطلة يجب تشغيل بعض الأجهزة الأكبر المستهلكة للتيار الكهربائي مثل الإضاءة والمراوح.

- إذا لم تنجح محاولة إدارة المحرك بمساعدة خارجية لمرتين أو لثلاث مرات، فإنه يجب الانتظار بينهما لمدة دقيقة تقريبا، وإذا لم تنجح المحاولة بالرغم من ذلك فإنه يجب إيقاف المحاولة وإطفاء الإشعال في كلتا السيارتين وطلب المعاونة من المتخصصين، مثل طلب خدمة الأعطال، لتجنب حدوث المزيد من الأضرار.

ونظرا لأن المحركات تعمل أثناء فصل الكابلات فإنه يجب الانتباه إلى الأجزاء المتحركة في حيز المحرك لتجنب خطر الإصابة:

- يجب فصل الكابلات بترتيب عكسي لخطوت التوصيل؛ حيث يجب في البداية فصل الكابل الأسود من القطب السالب للسيارة المانحة للتيار الكهربائي، وبعد ذلك يجب فصل مشبك الكابل الأحمر من السيارة المانحة للتيار الكهربائي أولا.

وبعد ذلك يتم فصل المشبك الآخر من السيارة المتعطلة، وإيقاف محرك السيارة المانحة للتيار الكهربائي، في حين يجب ترك محرك السيارة المستقبلة للتيار الكهربائي دائرا، ولكن يجب إيقاف الأجهزة غير الضرورية المستهلكة للتيار الكهربائي.

- إذا ظهرت علامات في مقصورة القيادة تشير إلى وجود أعطال، ففي هذه الحالة لا يجوز تجاهل هذه الإشارات ويجب التوجه إلى إحدى الورش الفنية المتخصصة أو طلب المساعدة الفنية.

ومن المهم بعد إجراء المساعدة على بدء الدوران قيادة السيارة لمسافة طويلة، لمدة 20 دقيقة مثلا، مع إيقاف الأجهزة المستهلكة للتيار الكهربائي غير الضرورية؛ لأن البطارية تحتاج في هذه الفترة إلى الشحن، وعادة ما يتم إعادة شحن البطارية بصورة أفضل عند السير على الطرق الزراعية أو حتى عند القيادة على الطرق السريعة مع دوران المحرك بعدد لفات أعلى.

وأوصى الخبراء الألمان بضرورة فحص حالة البطارية لدى إحدى الورش الفنية المتخصصة. ونظرا لأن البطارية تعتبر من الأجزاء المستهلكة، والتي يجب استبدالها كل 8 أو 8 سنوات.

وإذا رغب قائد السيارة في شراء طقم المساعدة على بدء الدوران، فيتعين عليه مراعاة أن تكون الكابلات مرنة، حتى لا تتصلب في ظل ظروف الطقس البارد. ومن الأمور المهمة أيضا أن تكون مشابك الأقطاب سهلة الاستعمال ومعزولة بصورة جيدة، ويجب أن تكون أجزاء التلامس بأطراف المشبك مصنوعة من المعدن فقط.

كابلات ذات مقطع عرضي كبير

ونصحت الهيئة الفنية الألمانية لمراقبة الجودة Tüv Süd بأن تكون الكابلات ذات مقطع عرضي كبير، حتى تسمح بتدفق كمية كبيرة من التيار الكهربائي في وقت قصير للغاية.

وكلما كان المقطع العرضي كبيرا، كان ذلك أفضل، ويسري ذلك بصفة خاصة على محركات الديزل ذات السعة الحجمية الكبيرة، وأوصى نادي السيارات ADAC بألا يقل المقطع العرضي عن 25 مم2، ويجب أن تتوافق الكابلات مع المواصفة DIN-Norm 72553 أو ISO-Norm 6722.

وعادة ما تتوافر الكابلات بطول 3 أو 3.5 أمتار، وبحسب الخبراء فإن الحد الأدنى للطول يبلغ 2 متر، ويجب ملاحظة أن الكابلات الأطول تكون أكثر تكلفة وتشغل مساحة أكبر في حيز الأمتعة، إلا أنها في المقابل توفر المزيد من المرونة عند التوصيل بين السيارة المتعطلة والسيارة المانحة للتيار الكهربائي.

