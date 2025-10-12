340 ألف جنيه تراجع بأسعار ڤولڤو XC90 الجديدة في مصر

تخفيضات تتجاوز 100 ألف جنيه بأسعار كايي X3 Pro الجديدة في مصر

أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة ڤولڤو السويدية في مصر، عن تخفيض أسعار ڤولڤو XC90 الجديدة بقيمة 340 ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الجاري.

تقدم ڤولڤو XC90 الجديدة كليا بفئة وحيدة بسعر رسمي 4 مليون 950 ألف جنيه بدلًا من 5 ملايين و290 ألف جنيه.

وفيما يلي مواصفات ڤولڤو XC90 الجديدة في مصر:

تتميز سيارة ڤولڤو بشبكة أمامية جديدة، وغطاء محرك منحوت، ومصابيح LED Matrix، مع عجلات رياضية 21 بوصة. تتوفر بعدة ألوان، منها الكريستال الأبيض، الأسود اللامع، الأزرق الدنيم، ولون جديد Mulberry Red.

تقدم فولفو XC90 في مصر بمحرك بنزين سعة 1969 سي سي بتقنية هجينة خفيفة (48V Mild Hybrid)، يولد قوة 250 حصانًا عند 5400-5700 دورة/دقيقة، وعزم دوران 350 نيوتن متر بين 1800-4800 دورة/دقيقة.

تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 7.7 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة، مع نظام دفع كلي (AWD) وناقل حركة أوتوماتيكي.

كما توفر نظام تعليق هوائي نشط لتعزيز الثبات والتحكم، بمعدل استهلاك وقود يبلغ 8.1 لتر/100 كم.

تتسع مقصورة XC90 إلى سبعة ركاب، مع نظام تحكم في المناخ بأربع مناطق، ومقاعد أمامية كهربائية بذاكرة، وسقف بانورامي.

ويتوفر بالسيارة نظام صوتي فاخر من Harman Kardon، إلى جانب شاشة وسطية 11.2 بوصة بواجهة مستخدم حديثة.

تم تجهيز XC90 بأنظمة مساعدة متقدمة، مثل Pilot Assist للقيادة شبه الذاتية، ونظام مراقبة النقطة العمياء، وكاميرا 360 درجة، ونظام مانع التصادم.

