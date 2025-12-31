مع بداية 2026.. هل الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة أو مستعملة؟ "خبير يجيب"

يعيش سوق السيارات المصري حالة من الهدوء والاستقرار النسبي مع انخفاض الأسعار في سوق الـ"زيرو" خلال الشهرين الماضيين، بفعل تراجع سعر النقد الأجنبي مقابل الجنيه وزيادة وتيرة التصنيع المحلي وتوزان العرض أمام الطلب.

الانخفاضات الكبيرة التي أعلن عنها شركات ووكلاء العلامات التجارية في مصر والتي لا تزال مستمرة بأسعار السيارات الجديدة، أثرت بشكل ملحوظ على سوق المستعمل، نتيجة عودة الأسعار لمستواها شبه طبيعي مقارنة بالأشهر السابقة.

قال المهندس خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن قرار شراء سيارة جديدة خلال الوقت الحالي يرجع للعميل إذا كان فى حاجة ماسة للسيارة وتناسبة ماديًا، أما إذا كان بغرض التحديث فعلية الانتظار قليلًا لحين استقرار الأسعار خلال الربع الأول من 2026.

وأضاف سعد في تصريح لـ"مصراوي"، أن سوق السيارات المصري سيشهد انتعاشة قوية بالمبيعات، بالإضافة إلى تراجع استكمال مسلسل تراجع أسعار السيارات حتى نهاية الربع الأول من 2026.

وأوضح أن علامات السيارات التي دخلت السوق المصري خلال 2025، والطروحات المتوقع أن تتوالى خلال العام 2026 ستسهم بشكل قوي في استقرار سوق السيارات المصري وتراجع الأسعار وتوافر المعروض بصورة كبيرة.

ولفت أمين رابطة المصنعين إلى أن ما يحدث الآن في سوق السيارات جاء نتيجة منافسة قوية بين وكلاء العلامات التجارية بالسوق المحلي على مستوى كافة القطاعات بدءًا من الفئة الاقتصادية وصولًا للطرازات الفاخرة.

