وكيل ميتسوبيشي بمصر يحسم الجدل حول زيادة أسعار إكسباندر 2026

نفت شركة دايموند موتورز مصر، الوكيل المحلي لعلامة ميتسوبيشي في السوق المصري، صحة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود زيادات جديدة في أسعار سيارة ميتسوبيشي إكسباندر، مؤكدة أن تلك المعلومات غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة.

وأكدت الشركة، بأن أسعار ميتسوبيشي Xpander موديل 2026 هي نفس أسعار موديل 2025، ولم يطرأ عليها أي تغيير منذ طرح السيارة في السوق المصري خلال العام الجاري.

كانت انتشرت خلال الساعات الماضية شائعات بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود زيادات على السيارة اليابانية ميتسوبيشي إكسباندر 2026 بالسوق المصري، قبل أن تخرج الشركة لتنفي صحة تلك الأنباء وتؤكد أن الأسعار لم يطرأ عليها أي تغيير.

تقدم ميتسوبيشي إكسباندر 2026 الجديدة في مصر بثلاث فئات مختلفة التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من:

Midline: 1,300,000 جنيه.

Highline: 1,390,000 جنيه.

Premium Line: 1,475,000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز مواصفاتها:

منظومة الحركة

تستمر إكسباندر 2026 في الاعتماد على محرك أربع أسطوانات سعة 1500 سي سي ذو سحب طبيعي للهواء، يولد قوة 105 حصان وعزم دوران قدره 141 نيوتن. متر عند 4000 دورة في الدقيقة. ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 4 سرعات، مما يساعد السيارة على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 170 كم/س وفقًا للأرقام الرسمية.

الأبعاد والمساحات

من حيث الأبعاد، يبلغ طول السيارة 4.59 متر مع قاعدة عجلات طولها 2.77 متر، وعرض 1.75 متر، وارتفاع يتراوح بين 1.73 و1.75 متر حسب الفئة. توفر السيارة حقيبة خلفية بسعة 495 لتر، والتي يمكن زيادتها إلى 1630 لترعند طي المقاعد الخلفية، مما يعزز من سعة التخزين.

التجهيزات الأساسية

تأتي إكسباندر 2026 مع العديد من الأنظمة التي تضمن الأمان والراحة. تشمل أنظمة ABSلمنع انغلاق الفرامل وEBD لتوزيع قوة الفرملة على العجلات، مع توافر وسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي. كما تتضمن الفئة الثانية كاميرا خلفية لمساعدة السائق أثناء الرجوع.

بالنسبة للتجهيزات، تشمل الفئة الأولى حساسات للمطر والإضاءة LED الأمامية والخلفية، إلى جانب مفتاح ذكي مع إمكانية طي المقاعد الخلفية ومنافذ تكييف للصف الخلفي.

أما الفئة الثانية فتتضمن زر لتشغيل المحرك، بالإضافة إلى منفذ كهربائي 12 فولتفي الجزء الخلفي من السيارة، وإضاءة تريحيبية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مع إمكانية تعديل ارتفاع مقعد السائق. كما تمت إضافة فرش قماشي مختلف مع وضعية للقيادة الاقتصادية.

تأتي إكسباندر 2026 مع شاشة مركزية أكبر تتميز بدعمها لخصائص أبل كار بلاي و أندرويد أوتو، مما يسهل ربط الهاتف الذكي بالنظام المعلوماتي للسيارة لتوفير تجربة ترفيهية ومرونة في استخدام التطبيقات. كما تم تزويد السيارة بمكابح يدوية كهربائية، إضافة إلى نظام تشغيل المحرك بالبصمة.

