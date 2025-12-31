"هيونداي وشيفرولية وكيا".. 21 سيارة ملاكي للبيع بمزاد علني خلال أيام

في اليوم الأخير من2025| تعرف على سعر أرخص سيارة تقدمها "تويوتا" في مصر

كشفت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، عن أنواع وموديلات "لوطات" السيارات التابعة لجمارك بورسعيد البحري، والتي ستطرح للبيع في مزاد علني كبير خلال أيام.

ومن المقرر بحسب اللجنة المركزية للمبيعات، المشرف على عملية البيع، عقد جلسة المزاد في 12 ظهر يوم الثلاثاء الموافق 6 يناير المقبل، وذلك في قاعة نادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

ويتاح للبيع بالمزد بحسب المذكور في كراسة الشروط والمواصفات سيارات (شيفروليه تراكس موديل 2013 - كيا فورتي موديل 2013 - شيفرولية كروز موديل 2009 - كيا فورتي موديل 2010 - هيونداي توسان 2020)

كما يتوفر للبيع ( 13 سيارة هيونداي أفانتي موديلات 2006 حتى 2015- هيونداي لاسيتي موديل 2008 - شيفرولية تراكس موديل 2013 - كيا فورتي موديل 2013).

اللجنة المشرفة على المزاد أوضحت أن جميع المركبات المذكورة ماركات وموديلات وطرازات مختلفة قابلة للترخيص، والبيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط.

ويشترط لدخول المزاد شراء كراسة الشروط وقيمتها 400 جنيه وتباع بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في أبراج وزارة المالية بامتداد شارع رمسيس برج 2؛ وقيمتها لا ترد في حال عدم الحصول على أي من المعروض بالمزاد.

وحددت الهيئة مبلغ 50 ألف جنيه لتأمين دخول المزاد، كما اشترطت سداد 30% من قيمة اللوط فور رسو المزاد وباقي ثمن في مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ عقد المزاد.

ولفتت لجنة الإشراف على المزاد إلى أن المشاركون بصفة هيئات أو شركات، يجب تقديم البطاقة الضريبية أو السجل التجاري، أما المشاركون بشكل فردي يكتفى بتقديم بطاقة الرقم القومي وتكون سارية.

