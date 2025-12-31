فورثينج الصينية تطلق T5 EVO المجمعة محليًا في مصر يناير 2026

في اليوم الأخير من2025| تعرف على سعر أرخص سيارة تقدمها "تويوتا" في مصر

أكد المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل للسيارات، إن حفل إطلاق علامة فورثينج الصينية في السوق المصري سيقام يوم 15 يناير من العام 2026، بأحد الفنادق الكبيرة بالقاهرة.

وأضاف رئيس مجموعة الأمل في تصريح لـ"مصراوي"، أن السيارة الأولى التي سيتم طرحها هي فورثينج T5 EVO المجمعة محليًا، وهي سيارة SUV رياضية متعددة الاستخدامات، مشيرًا إلى أن الشركة قضت الأشهر الماضية في التحضير لخطوات الإنتاج الخاصة بها.

وأضاف سليمان، أن الشركة ستطرح سيارة إضافية للعلامة، وسيتم الإعلان عنها رسميًا خلال الربع الثاني من 2026، مؤكدًا أن السوق المصري سيشهد تنوعًا أكبر في الطرازات الصينية الجديدة خلال العام الجديد.

ونستعرض في التقرير الآتي المواصفات العالمية للسيارة فورثينج T5 EVO:

تعتمد فورثينج T5 Evo على محرك 4 سلندر سعة 1.5 لتر تربو، مع ناقل حركة أتوماتيك 7 سرعات بقوة 194 حصان وعزم دوران يبلغ 285 نيوتن متر، وتنطلق من 0 إلى 100 كم/س خلال 9.5 ثانية، وتستهلك 6.6 لتر لكل 100 كيلو متر من الوقود .

تم تعزيز السيارة بمنظومة كبيرة من وسائل الأمان أبرزها نظام مراقبة ضغط الإطارات، الفرامل المانعة للانغلاق ABS، التحكم في الثبات (ESC / ESP / DSC) حساسات خلفية، كاميرا خلفية توفر رؤية بانورامية 360 درجة، و أنظمة مساعدة القيادة كالتحذير من مغادرة المسار، والمساعدة في الحفاظ على المسار ، والتعرف على إشارات المرور على الطرق ، والتحذير من الاصطدام الأمامي.

يبلغ طول فورثينج T5 EVO نحو 4565 مم، وعرضها 1860 مم، وارتفاعها 1690 مم، مع قاعدة عجلات تبلغ 2715 مم.

تأتي فورثينج T5 EVO بتجهيزات داخلية متطورة تتميز بالفخامة مع مقاعد رياضية جلدية، وزودت بشاشات مزدوجة مقاس 10.25 بوصة، ونظام تكييف أوتوماتيكي مع فتحات خلفية وثلاجة مدمجة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام صوتي جيد، فتحة سقف بانورامية، وإضاءة داخلية محيطية، وتوفر تقنيات اتصال ودعم للهواتف الذكية، مع خيارات تخصيص للمقاعد والمواد حسب الفئة.

