قائمة بأسعار سيارات ميتسوبيشي اليابانية في مصر.. تبدأ من 740 ألف

تقدم شركة دايموند موتورز للتجارة، الوكيل الحصري لعلامة ميتسوبيشي، 5 سيارات جديدة لعملاء سوق السيارات المصري خلال شهر أكتوبر 2025 الجاري.

تتنوع الطرازات التي تقدمها ميتسوبيشي للمقلبين على الشراء بين SUV و MPV وسيدان صغيرة وهاتشباك، وتبدأ أسعارها من 740 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار ومواصفات سيارات ميتسوبيشي الجديدة في مصر:

ميتسوبيشي أتراج

تتوفر أتراج موديل 2025 الجديدة أمام للمقبلين على الشراء بسعر رسمي 740 ألف جنيه.

ميتسوبيشي أتراج الجديدة تقدم بمحرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي بقوة 76 حصان، عزم أقصى 100 نيوتن. متر عند 4000 لفة بالدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي.

تقدم أتراج بباقة أمان وأنظمة مساعدة تشمل وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD ، برنامج التحكم في الثبات ESP، حساسات ركن خلفية.

ميتسوبيشي ميراج

تقدم ميتسوبيشي ميراج هاتشباك الصغيرة موديل 2024 بفئة واحدة سعرها الرسمي 755 ألف جنيه.

تعتمد ميتسوبيشي ميراج على محرك مايفيك 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، بقوة 78 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 100 نيوتن.متر عند 4000 دورة في الدقيقة، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، وخزان وقود سعة 35 لتر.

تضم وسائل أمان ميتسوبيشي ميراج 2 وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD، ونظام دعم الفرامل BAS، ونظام التحكم النشط بالثبات ASC.

ميتسوبيشي إكسباندر

تتوفر ميتسوبيشي إكسباندر MPV العائلية سباعية المقاعد موديل 2025 بثلاث فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و 300 ألف جنيه للفئة الأولى و مليون 390 ألف جنيه للفئة الثانية، والفئة الجديدة Premium line سعرها مليون 475 ألف جنيه.

تعتمد إكسباندر على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي ذو سحب طبيعي للهواء بقوة 105 حصان وعزم 141 نيوتن.متر عند 4000 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات لتنطلق السيارة حتى سرعة قصوى 170 كم/س حسب الأرقام الرسمية.

تحتوي إكسباندر قياسيًا على أنظمة ABS لمنع انغلاق الفرامل وEBD لتوزيع قوة الفرملة على العجلات مع وسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي. بينما تزيد الفئة الثانية بكاميرا خلفية.

تأتي الفئة الجديدة Premium line بمجموعة من الإضافات تشمل: ألوان جديدة، مصابيح أمامية LED، دخول السيارة بدون مفتاح، عجلة قيادة متعددة الوظائف ومكسوة بالجلد، شاشة لمس مقاس 9 بوصة تدعم توصيل الهواتف الذكية بالسيارة عبر تطبيقات Apple CarPlay و Android Auto، تكييف رقمي.

وفيما يخص أنظمة السلامة تأتي الفئة الجديدة بفرامل يد كهربائية EPB، خاصية التعليق التلقائي Auto Hold، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS.

ميتسوبيشي إكليبس

تقدم ميتسوبيشي إكليبس كروس الخدمية بأربع فئات بسعر رسمي يبدا من مليون 480 ألف جنيه للفئة، والفئة الثانية مليون 530 ألف جنيه.

أما الفئة الثالثة من إكليبس تباع بأسعار رسمية مليون 600 ألف جنيه، فيما جاءت الفئة الرابعة كاملة التجهيزات بسعر مليون 660 ألف جنيه، والأعلى تجهيزا سعرها مليون 740 ألف جنيه.

ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت

يقدم الوكيل المحلي السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت بثلاث من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و275 ألف جنيه بينما تصل الفئة الثانية سعرها مليون 325 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزا سعرها مليون 450 جنيه.

تقدم سيارة ميتسوبيشي الجديدة بمحرك بنزين 4 سلندر سعة 1.5 لتر بتنفس طبيعي للهواء بقوة 103 حصان، 141 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة CVT أوتوماتيك.

تجهيزات أوتلاندر الداخلية تشمل شاشة ترفيهية مقاس 12.3 بوصة ومجموعة عدادات رقمية مقاس 8.0 بوصة، ويتصل النظام الترفيهي بثمانية مكبرات صوت.

