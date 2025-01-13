الكشف عن أول سيارات تنضم للسوق المصري في 2025 خلال ساعات

من 25 لـ60 ألف جنيه| 10 سيارات يمكن شراؤها من سوق المستعمل

كتب - محمود أمين:

تستعد شركة سمارت الألمانية، المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، لدخول السوق المصري خلال ساعات بعد توقيع اتفاقية توزيع حصري مع مجموعة عز العرب ستار.

وبموجب هذه الشراكة، ستتوفر سيارات سمارت الكهربائية بالكامل في مصر، بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع.

وفي إطار هذه التعاون، سيتم توسيع نشاط سمارت في مصر ليشمل قطاعي المبيعات والصيانة، من خلال فتح فرعين في منطقتي شرق وغرب القاهرة الكبرى. من المتوقع أن تشمل المجموعة الأولى من السيارات المتاحة في السوق المصري موديلات سمارت 1 وسمارت 3، وسوف نستعرض أبرز مواصفات كلا السيارتين:

سمارت 1

تأتي السيارة الكهربائية بطول 4270 مم، قاعدة العجلات: 2750 مم، مع إطارات قياس 19 بوصة، مزودة بمصابيح أمامية بتقنية ماتريكس ليد Matrix LED، حزام إضاءة أمامي وخلفي بشكل حرف Y، مقابض أبواب مخفية

تتميز سمارت 1 بمحرك كهربائي بقوة 200 كيلو وات (268 حصان)، مع بطارية يمكن شحنها من 10% إلى 80% في 3 ساعات عبر الشاحن البطيء، وفي 30 دقيقة باستخدام الشاحن السريع.

سمارت 3

تأتي هذه السيارة بطول 4400 مم، المساحة الخلفية: 1.16 متر مكعب، مساحة التخزين الأمامية15 لترًا.

تعتمد سمارت 3 على محرك كهربائي بقدرة 200 كيلو وات (272 حصان) مع بطارية ليثيوم أيون سعة 66 كيلووات ساعة، مما يمنحها مدى سير يصل إلى 455 كيلومترًا. السيارة تتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 5.7 ثوان، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومترًا في الساعة.

أما بالنسبة للمقصورة الداخلية، فهي مزودة بشاشة معلومات قياس 12.8 بوصة، وشاشة خلف المقود قياس 9 بوصة، مع مجموعة من الميزات التقنية الحديثة مثل منفذي USB-C وموضع تخزين مكيف الهواء تحت مسند الذراع.

كما تشتمل سمارت 3 على العديد من الأنظمة المساعدة المتطورة، مثل الحفاظ على السرعة والمسار، نظام التعرف على الإشارات المرورية، مساعد الزاوية الميتة، ومساعد التكدسات المرورية.

اقرأ أيضًا:

"أحمس".. بيراميدز تطرح إطار "الملاكي" لكن ليس للسوق المصري

حقيقة إطلاق مبادرة حكومية لإحلال التوكتوك بسيارات باجاج كيوت في 2025

السيارة التي تخشاها أمريكا.. كم يبلغ سعرها بمصر في 2025