أعلنت الفنانة الشابة ميرنا حنا خطبتها على شخص يدعى أسعد حجزين عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام".

ونشرت ميرنا حنا مقطع فيديو ظهرت خلاله وسط أجواء رومانسية مع خطيبها وكتبت: "نعم لك دائما"، وحاز الخبر على تهنئة جمهورها ومتابعيها.

كواليس مشاركة ميرنا حنا ببرنامج "The Voice Kids"

شاركت ميرنا حنا في النسخة الأولى من برنامج المسابقات "The Voice Kids"عام 2016، وانضمت لفريق الفنان كاظم الساهر، وتنافست مع 2 من فريق القيصر، محمد عمرو وتارة صلاح مونيكا، وقدمت ميرنا عدد من الأغاني، منها أغنية "ما أفهم الناس" التي تعاونت فيها مع زياد يوسف، وقدمت من خلالها تجربة غنائية جديدة تعكس تطورها الفني.

من هي ميرنا حنا؟

ميرنا حنا هي مغنية عراقية شابة، اشتهرت كطفلة موهوبة في الموسم الأول من برنامج المواهب الشهير "ذا فويس كيدز" عام 2016 ضمن فريق الفنان كاظم الساهر. لفتت الأنظار بصوتها القوي والشجي.

ولدت في العراق، واضطرت للفرار إلى لبنان بسبب تهديدات أمنية قبل مشاركتها في برنامج "ذا فويس كيدز" عام 2016، وأبهرت المدربين والجمهور بأدائها، ولقبت بـ "أميرة بابل".

