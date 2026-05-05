تصدرت الفنانة يسرا اللوزي محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد حديثها عن إصابة ابنتها بمرض السكري وذلك خلال وجودها ضيفة على بودكاست "Diabetips Talks".

كواليس إصابة ابنة يسرا اللوزي بمرض السكري

تحدثت يسرا اللوزي خلال البودكاست عن تفاصيل إصابة ابنتها الكبرى دليلة بمرض السكري، وعن ملاحظتها أعراض المرض خلال فترة جائحة كورونا، إذ أكثرت ابنتها من شرب المياه وازدادت عصبيتها، وكانت تعتقد في البداية أن الأمر مرتبط بغيرتها من شقيقتها الصغرى، إلا أنها اكتشفت إصابتها بمرض السكري.

وأوضحت يسرا اللوزي خلال حديثها أنها تعلمت الكثير عن مرض السكري وكيفية التعامل معه، بسبب إصابة زوجها به منذ فترة طويلة، وأنها أخبرته بأنها متخوفة من إصابة ابنتها بمرض السكري وذلك قبل سفرها لتصوير أحد أعمالها الفنية، ليؤكد لها زوجها بعدها بساعات إصابة ابنتها بمرض السكري.

كما أكدت يسرا اللوزي أن ابنتها لم تجد صعوبة في تناول الدواء بسبب رؤيتها لوالدها وهو يتلقى جرعة الأنسولين بشكل يومي وقالت: "الحمد لله الفكرة مكنتش غريبة أو مخيفة عليها، وده خلاها تتقبل العلاج بشكل أسهل".

وكشفت يسرا اللوزي أن إصابة ابنتها دليلة بمرض السكري تسببت في مشاكل نفسية للعائلة، وذلك لأن الطفل تعاني بالفعل من مشاكل مرضية كثيرة، إذ تعاني الطفلة من مشاكل في السمع كما كشفت اللوزي سابقًا، وأوضحت أنها كانت تشعر من بالقلق من إلا تدرك طفلة في سن الـست سنوات ماذا تأكل وحقيقة وجود أطعمة ممنوعة لها.

مشاركات يسرا اللوزي في دراما رمضان

شاركت الفنانة يسرا اللوزي بعدد من المسلسلات التي تم عرضها ضمن موسم دراما رمضان 2026، منها مسلسل "كان ياما كان"، ومسلسل "المداح: أسطورة النهاية".

تدور أحداث مسلسل "كان ياما كان"حول عائلة تمر بأزمة منتصف العمر، حين تقرر الزوجة كسر قيود الزواج والمطالبة بالطلاق بحثاً عن حياة جديدة وقصة حب تعيد لها شغفها المفقود.

وشارك ببطولة المسلسل مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية هم ماجد الكدواني، عارفة عبد الرسول، نهى عابدين، يوسف عمر، تأليف شيرين دياب، إخراج كريم العدل.

يسرا اللوزي تشارك في "المداح: أسطورة النهاية"

شاركت الفنانة يسرا اللوزي، الفنان حمادة هلال بطولة الجزء السادس من مسلسل "المداح" بعنوان "أسطورة النهاية"، والذي عرض أيضا ضمن موسم دراما رمضان 2026، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة، وشاركها البطولة كل من فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، خالد سرحان، تأليف أمين جمال و وليد أبو المجد، إخراج أحمد سمير فرج.

يسرا اللوزي تشارك شيكو ومحمد إمام بطولة "صقر وكناريا"

تشارك الفنانة يسرا اللوزي الفنان شيكو والفنان محمد إمام بطولة فيلم "صقر وكناريا" المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول صقر الذي يقع في حب كناريا، لتتعقد قصة حبهما بسبب مشاكل عائلية، ويشارك ببطولة الفيلم كل من خالد الصاوي، إنتصار، نسرين أمين، تأليف أيمن وتار، إخراج حسين المنباوي.

