وفاة قيس جمعة أحد أعضاء فرقة كاظم الساهر

توفي اليوم الجمعة عازف الكمان قيس جمعة أحد أعضاء فرقة المطرب كاظم الساهر.

وأعلنت نقابة الفنانين العراقيين، خبر رحيل قيس جمعة، عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "ببالغ الحزن والأسى، تنعى نقابة الفنانين العراقيين، رحيل الفنان عازف الكمان قيس جمعة، والذي وافته المنية هذا اليوم إثر مرض عضال، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".

يذكر أن، آخر أعمال كاظم الساهر أإنية "أمي" وطرحها عبر قناته على "يوتيوب" وهي من كلمات وألحان كاظم الساهر، توزيع ومكس وماستر هشام نياز.