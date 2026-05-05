أفادت شبكة "سي إن إن"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امتنع عن توضيح ما إذا كان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال قائماً، وذلك عقب تبادل إطلاق النار بين الجانبين في مضيق هرمز.

وخلال مقابلة مع المذيع هيو هيويت، مساء الاثنين، سُئل ترمب عما إذا كان وقف إطلاق النار "قد انتهى"، وإمكانية استئناف الضربات ضد إيران، فرد قائلاً: "لا أستطيع أن أقول ذلك"، وأضاف: "لو أجبتُ على هذا السؤال، لاعتبر ذلك دليلاً على أنني لست ذكياً بما يكفي لأكون رئيسا".

وفي سياق متصل، حذّر ترامب خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أمس الاثنين، إيران من أنها "ستُمحى من على وجه الأرض" إذا حاولت استهداف السفن الأمريكية في مضيق هرمز أو في مياه الخليج العربي.