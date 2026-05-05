إعلان

هل انتهي اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران؟.. ترامب يعلق

كتب : محمد جعفر

03:55 م 05/05/2026

أمريكا وإيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت شبكة "سي إن إن"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امتنع عن توضيح ما إذا كان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال قائماً، وذلك عقب تبادل إطلاق النار بين الجانبين في مضيق هرمز.

وخلال مقابلة مع المذيع هيو هيويت، مساء الاثنين، سُئل ترمب عما إذا كان وقف إطلاق النار "قد انتهى"، وإمكانية استئناف الضربات ضد إيران، فرد قائلاً: "لا أستطيع أن أقول ذلك"، وأضاف: "لو أجبتُ على هذا السؤال، لاعتبر ذلك دليلاً على أنني لست ذكياً بما يكفي لأكون رئيسا".

وفي سياق متصل، حذّر ترامب خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أمس الاثنين، إيران من أنها "ستُمحى من على وجه الأرض" إذا حاولت استهداف السفن الأمريكية في مضيق هرمز أو في مياه الخليج العربي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب وإيران هدنة أمريكا وإيران مضيق هرمز تهديدات ترامب لإيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما بين حقوق الرجل و"الأمهات المعيلات".. كيف يرى المتضررون تعديلات قانون
حكايات الناس

ما بين حقوق الرجل و"الأمهات المعيلات".. كيف يرى المتضررون تعديلات قانون
هل انتهي اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران؟.. ترامب يعلق
شئون عربية و دولية

هل انتهي اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران؟.. ترامب يعلق
إطلالات جريئة ومثيرة للجدل.. 20 صورة من كواليس حفل Met Gala 2026
زووم

إطلالات جريئة ومثيرة للجدل.. 20 صورة من كواليس حفل Met Gala 2026
من يحسم مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا؟.. خبيرة أبراج تتوقع النتيجة
علاقات

من يحسم مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا؟.. خبيرة أبراج تتوقع النتيجة
تردد قناة أون سبورت الناقلة لمباريات الدوري المصري
رياضة محلية

تردد قناة أون سبورت الناقلة لمباريات الدوري المصري

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي الليلة في الدوري المصري
التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة سموحة
مصر تدين استهداف مطار الخرطوم وتحذر من تصعيد إقليمي خطير
تشغيل المونوريل غدًا.. قائمة أسماء المحطات والمدارس والجامعات التي تخدمها
القنوات الناقلة وموعد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز