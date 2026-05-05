كذبة أبريل.. حقيقة خطوبة ماجدة الصباحي وسعيد أبو بكر

كتب : منال الجيوشي

05:14 م 05/05/2026
    ماجدة وسعيد أبو بكر
    ماجدة وسعيد أبو بكر

تحل غدا ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة ماجدة، والتي تعتبر من أهم النجمات في تاريخ السينما العربية.

ماجدة صاحبة أعمال دخل عدد منها في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وكانت من أبرز الأسماء النسائية في تاريخ الإنتاج.

كما اهتمت النجمة الراحلة بتقديم قضايا تهم المرأة، مثل دورها في فيلم "أين عمري"، "المراهقات"، "الحقيقة العارية"، "جميلة"، "النداهة"، "العمر لحظة"، وغيرها.

صورة خطوبة ماجدة

في عام 1950، نشرت مجلة الكواكب صورة تظهر فيها الفنانة ماجدة في حفل وبجوارها الفنان سعيد أبو بكر، وقيل إن الصورة من حفل خطوبتهما.

وبعدها قامت نفس المجلة بعمل تنويه للجمهور، وأكدت أن الخبر غير حقيقي والصورة مجرد "كذبة أبريل".

نفي ابنة ماجدة

كما نفت الفنانة غادة نافع، في تصريح سابق، خبر خطوبة والدتها والفنان سعيد أبو بكر، مؤكدة أن والدتها لم ترتبط طوال حياتها إلا مرة واحدة كانت من والدها النجم الراحل إيهاب نافع.

