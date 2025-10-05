جنات: "كنت بحب كاظم الساهر وعايزة أتجوزه لما أكبر"

أول تعليق من مدحت العدل بعد افتتاح مسرحية "أم كلثوم"

كشفت الفنانة جنات عن إعجابها الكبير بالفنان كاظم الساهر منذ صغرها، وذلك خلال استضافتها في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر قناة CBC.

وقالت جنات خلال الحلقة: "كنت بحبه وعايزة أتجوزه لما أكبر، كنت بحبه جدًا، السنة اللي فاتت غنينا مع بعض أغنية بمناسبة عيد الأم، بس ناس كتير ما سمعوهاش، وكان حلمي اتحقق".

وأضافت: "قولت له ابعتلي الأغنية هغنيها فورًا، حبيته من أول نظرة ومقولتلوش إني كنت بحبه.. اتكسفت".

يذكر أن جنات احتفلت مؤخرًا بنجاح ألبومها الأخير "ألوم على مين"، الذي طرحته في صيف 2025، وسط حضور زوجها المحامي محمد عثمان وابنتيها جوليا وجنات، حيث شاركوا في غناء بعض أغانيها خلال الحفل.

وتعاونت في الألبوم مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، بينهم: أدهم معتز، سيد حسن، عليم، تيام علي، مدين، محمود أنور، إسلام رفعت، ويوسف حسين.

