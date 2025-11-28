إعلان

نجلاء بدر بـ"الفرو" ومي سليم جريئة..لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

كتب : نوران أسامة

12:30 ص 28/11/2025
    هشام ماجد
    ملك أحمد زاهر بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور
    محمد سامي في أحدث ظهور
    كاظم الساهر أثناء بروفاته استعدادًا لحلفه الغنائي
    جيهان الشماشرجي
    مي سليم بفستان جرئ
    نجلاء بدر بمكياج هادئ

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعرض "مصراوي" أبرز لقطات نجوم الفن خلال هذه الفترة:

هشام ماجد

نشر الفنان هشام ماجد، صورة تجمعه بالفنان أكرم حسني والفنان مصطفى غريب، عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلق على الصور قائلًا: "بنطبخ حاجة وهناكلها إن شاء الله".

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر، صورة لها من أحدث ظهور لزوجها المخرج محمد سامي، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

مي سليم

شاركت الفنانة مي سليم، صورًا من أحدث ظهور لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت مرتدية فستان جريء باللون الأبيض.

ملك أحمد زاهر

تألقت الفنانة ملك أحمد زاهر في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

كاظم الساهر

شارك الفنان كاظم الساهر، متابعيه صورًا من كواليس بروفات حفله، ونشر الصور عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

نجلاء بدر

شاركت الفنانة نجلاء بدر، متابعيها أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ أبرز ملامحها.

جيهان الشماشرجي

نشرت الفنانة الشماشرجي، صورة جديدة لها، وذلك من خلال حسابها على "إنستجرام"، وظهرت مع قطتها.

هشام ماجد مي عمر مي سليم ملك أحمد زاهر كاظم الساهر نجلاء بدر جيهان الشماشرجي نجوم الفن

