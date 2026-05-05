طرح الأغنية الدعائية لفيلم "الكلام على إيه؟" استعدادا لعرضه بالسينمات

كتب : مروان الطيب

02:42 م 05/05/2026
    نجوم فيلم الكلام على ايه
    كواليس فيلم الكلام على ايه
    دنيا سامي

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الكلام على ايه؟" الأغنية الدعائية استعدادا لعرضه بالسينمات 14 مايو الجاري.

نشرت الشركة المنتجة مقطع من الأغنية الدعائية عبر صفحتها على "انستجرام"، وظهر نجوم الفيلم وهم يغنون الأغنية منهم الفنانة دنيا سامي الفنان مصطفى غريب، وكانت الأغنية بعنوان "فيه حاجة غلط".

تدور أحداث الفيلم حول أربع حكايات لأزواج من خلفيات وأعمار مختلفة، يجتمعون في ليلة الزفاف، لكن تتحول هذه الليلة إلى مواقف كوميدية وأزمات مفاجئة تختبر علاقاتهم وتكشف طبيعة كل زوجين.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد حاتم، اية سماحة، سيد رجب، مصطفى غريب، حاتم صلاح، جيهان الشماشرجي، تأليف أحمد بدوي، إخراج ساندرو كنعان.

فيلم "الكلام على إيه؟" هو أول تجربة روائية طويلة للمخرج ساندرو كنعان، وكانت أولى مشاركاته الإخراجية بالفيلم القصير "الخد الآخر" عام 2020.

