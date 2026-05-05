ارتبط المطرب الراحل هاني شاكر بأسرة فنية عريقة تضم أسماءً بارزة في تاريخ السينما والدراما المصرية، وفي مقدمتها الفنانة الراحلة معالي زايد.

وجمعت هاني شاكر، الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد، صلة قرابة قوية بالفنانة معالي زايد، إذ تُعد "ابنة خالته".

آمال زايد "خالة أمير الغناء"

الفنانة الراحلة آمال زايد، صاحبة الدور الشهير "أمينة" في ثلاثية "نجيب محفوظ" (بين القصرين، السكرية، وقصر الشوق)، هي والدة معالي زايد وخالة الفنان هاني شاكر.

جمالات زايد

تُعد الفنانة جمالات زايد أيضاً من خالات المطرب الراحل، ونالت شهرتها من تقديم الأدوار الكوميدية، خاصة دور المرأة كثيرة الكلام "الرغاية".

وشاركت جمالات في العديد من الأفلام الكلاسيكية منها: "ورد الغرام، آدم وحواء، ليلة غرام، بيت الطاعة، أنا ذنبي إيه؟، أبو أحمد، وهذا هو الحب"، كما جسدت في فيلم "سر طاقية الإخفاء" دور أم عصفور (عبد المنعم إبراهيم).

المبدع محسن زايد

تضم عائلة "زايد" أيضاً السيناريست الراحل محسن زايد، الذي كتب السيناريو والحوار لمجموعة من أهم الأفلام في تاريخ السينما، ومنها: "أرض النفاق، حمام الملاطيلي، السقا مات، إسكندرية ليه، المواطن مصري، وأيوب". كما قدم روائع درامية في المسلسلات، أبرزها: "عيلة الدوغري، حديث الصباح والمساء، السيرة العاشورية، ليلة القبض على فاطمة، ولسه بحلم بيوم".

وتُعد عائلة "زايد" من أشهر العائلات الفنية في مصر، وتضم أيضاً المنتجين ممدوح زايد ومطيع زايد.

موعد وصول جثمان هاني شاكر من فرنسا

أعلنت نقابة المهن الموسيقية عن وصول جثمان الفنان الراحل هاني شاكر إلى القاهرة، قادماً من باريس غداً الثلاثاء، وذلك بالتنسيق بين وزارات الخارجية والصحة والسفارة المصرية في باريس.

وتقرر نقل الجثمان إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، على أن تُقام صلاة الجنازة في مسجد "أبو شقة" ببالم هيلز في مدينة السادس من أكتوبر، عقب صلاة الظهر يوم الأربعاء المقبل.

