"The Voice Kids" يتصدر تريند جوجل بعد أولى حلقات الموسم الرابع

كتب : مصطفى حمزة

12:32 م 02/04/2026

دخلت أولى حلقات الموسم الرابع من برنامج "The Voice Kids" قوائم "تريند" موقع البحث جوجل، بعد عرضها مساء أمس الأربعاء على شاشة "MBC مصر".

وشهدت أولى حلقات البرنامج في رابع مواسمه ظهور المدربين الثلاثة الذين يخوضون التجربة لأول مرة، وهم: المطربة السعودية داليا مبارك، والمطرب المصري رامي صبري، ومؤدي أغاني الراب السوري الشامي.

أحمد عدوية في برنامج "The Voice Kids"

وقدم الثلاثي داليا مبارك، ورامي صبري، والشامي في أولى فقرات البرنامج أغنية "بنت السلطان" للمطرب الشعبي الراحل أحمد عدوية، وذلك قبل انطلاق المنافسة بينهم على المواهب.

واختارت الفنانة داليا مبارك 3 مواهب وهم: لمى قيس، وعلي ممدوح، وتيا أبي خليل. في حين ضم المطرب رامي صبري المتسابقين محمد محمود وسلمى محمد إلى فريقه، ووقع اختيار الفنان الشامي على الموهبة إلياس أبو عراج وضمه إلى فريقه.

وتقوم حلقات مرحلة "الصوت وبس"، التي تمتد على مدار 6 حلقات، على تشكيل كل فنان لفريق يضم 12 موهبة من بين المواهب المشاركة التي تتراوح أعمارها بين 7 و14 عاماً، ليكون مجموع المواهب المتأهلة إلى المواجهة 36 موهبة.

ويعرض برنامج "The Voice Kids" عبر قناة "MBC مصر" أسبوعياً كل يوم أربعاء، في تمام الثامنة والنصف مساءً.

أقرا ايضا
محمد رضوان يشارك جمهوره صورًا من خطوبة ابنته ريم بحضور نجوم الفن (صور)

شعبة المصورين تعلن منع تصوير جنازة والد الفنان حاتم صلاح تلبية للأسرة

حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبوزهرة بورم في الرئة وعلاقة مصطفى محمود
"يغير موازين الحرب".. ما هو مشروع "مايفن"، عين أمريكا في حرب إيران؟
دبلوماسي مصري سابق يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط لواشنطن
هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
الحبتور: التصريحات ضد دول شقيقة فردية ولا تعكس حقيقة العلاقات المتينة
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق