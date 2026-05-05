نظمت جامعة القاهرة زيارة ميدانية إلى مستشفى الناس، بمشاركة عدد من طلابها، وذلك في إطار تفعيل منصة «أثر»، التي تستهدف توسيع نطاق العمل التطوعي وربط الطلاب بالمبادرات الإنسانية ذات التأثير المباشر.

وشارك في الزيارة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد رفعت، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث شملت الجولة تفقد عدد من الأقسام العلاجية ووحدات المستشفى، من بينها وحدة الحروق، والاطلاع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة، وما تتميز به المستشفى من تجهيزات متطورة وكوادر طبية وتمريضية عالية الكفاءة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن مستشفى الناس تمثل نموذجًا مشرفًا للعمل الخيري المؤسسي في مصر، حيث تجمع بين الكفاءة الطبية والرسالة الإنسانية، وتؤدي دورًا بارزًا في تخفيف معاناة المرضى، خاصة الأطفال، مشيرًا إلى أن هذه الصروح الطبية تستحق كل الدعم للاستمرار في أداء رسالتها النبيلة.

وأضاف رئيس الجامعة أن الزيارة تأتي في إطار تفعيل منصة «أثر»، التي تعمل على تنظيم مشاركة طلاب جامعة القاهرة في الأنشطة الخدمية والتطوعية داخل المؤسسات التي تقدم خدماتها للمجتمع، مع توثيق هذه المشاركات من خلال نظام ساعات معتمدة للمشاركة المجتمعية، بما يسهم في بناء شخصية الطالب وتعزيز وعيه الإنساني والوطني.

وخلال الزيارة، حرص وفد الجامعة والطلاب المشاركون على التفاعل المباشر مع المرضى، خاصة الأطفال، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم، حيث تم توزيع الهدايا في أجواء إنسانية مفعمة بالدفء، عكست روح التكافل والتضامن.

وأعرب عدد من طلاب جامعة القاهرة المشاركين عن تأثرهم بما لمسوه من مستوى متقدم في الرعاية الصحية داخل مستشفى الناس، مؤكدين أن التجربة مثّلت إضافة إنسانية مهمة لهم، وأسهمت في تعزيز شعورهم بالمسؤولية المجتمعية وأهمية العمل التطوعي في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز أوجه التعاون مع مستشفى الناس، من خلال الاستفادة من الكوادر الطبية والتمريضية المتميزة بكلية طب قصر العيني، بما يسهم في دعم جودة الخدمات العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية.

إقرأ أيضا:

قرارات جديدة لمجلس الخدمة العامة بجامعة عين شمس.. تفاصيل وصور

مشروعات ملموسة.. ماذا دار بلقاء رئيسا جامعتا القاهرة وليدن الهولندية؟

معهد الأورام يُحذر المرضى: الأعشاب ليست علاجًا للسرطان



