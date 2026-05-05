واجه المطرب الراحل هاني شاكر موقفاً مثيراً بسبب إحدى أغانيه، ووصل الأمر إلى إصراره على اللجوء إلى القضاء.

وفوجئ هاني شاكر في مايو 2024، بتقديم محامٍ لمؤلف أغانٍ يدعى هاني عبد الموجود، بلاغاً رسمياً في قسم شرطة الدقي، يتهم فيه كلاً من المطرب، والمنتج الكبير محسن جابر، والملحن محمد ضياء، والشاعر السعودي محمد بن عبود بن علي العمودي، بالتعدي على حقوق موكله المؤلف، بدعوى أنه المؤلف الأصلي لكلمات قصيدة "رحماك".

محمد ضياء يرد

وعلق الملحن الكبير محمد ضياء في تصريح خاص لـ"مصراوي" على البلاغ، قائلاً: "أولاً هل يعقل أن كل هذه الأسماء بما لها من ثقل وتاريخ فني يتم وضعها في اتهام مثل هذا، ومن شخص لم نقرأ أو نسمع له أو عنه؟".

وأضاف: "هل محرر البلاغ فوجئ بالتعدي بعد 15 عاماً من طرح الأغنية؟".

وتابع ضياء: "القصيدة نفسها، وهي للشاعر السعودي محمد بن عبود بن علي العمودي، نُشرت في ديوان شعري بعنوان (نفحات الورد) عام 2009، وقمت بوضع لحنها وغناها المطرب الكبير هاني شاكر، وطرحت في ألبوم المنتج الكبير محسن جابر (حبيب حياتي)، وقدمها في عدة حفلات، ولهذا أرى ما يحدث مجرد عبث ورغبة في الشهرة".

موقف هاني شاكر

وأوضح الملحن أن المطرب هاني شاكر فوجئ بما حدث، وعقب إصدار النيابة قرارها بحفظ البلاغ رسمياً، لجأ إلى القضاء رداً على التشهير الذي طاله بسبب هذا البلاغ العبثي.

موعود وصول جثمان هاني شاكر

يصل جثمان المطرب الراحل هاني شاكر إلى مصر قادما من فرنسا، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، وينقل إلى مستشفى الشيخ زايد.

وتقام صلاة الجنازة على الراحل، في مسجد أبو شقة في بالم هيلز، عقب صلاة الظهر غدا الأربعاء، وذلك حسب ما أعلنته الفنانة نادية مصطفى مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية.

