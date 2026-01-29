إعلان

"أستاذي".. أحمد سعد يعلق على لقائه مع كاظم الساهر داخل الطائرة (صور)

كتب : هاني صابر

06:57 م 29/01/2026
كتب- هاني صابر:

شارك المطرب أحمد سعد، متابعيه عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور له مع المطرب كاظم الساهر خلال تواجدهما داخل الطائرة.

ونشر أحمد سعد، الصور، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ها حبيبي - أنت مدرسة الحب - علمنا حبك أن نحزن - قيثارة الفن- لقاء جميل بصديقي وأستاذي العزيز كاظم الساهر".

يذكر أن، أحمد سعد، من المقرر مشاركته مع المطرب تامر عاشور في تقديم حفل غنائي ضمن فعاليات ليالي الفورمولا إي بالمملكة العربية السعودية في جدة يوم 14 فبراير.

