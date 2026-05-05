طرحت المطربة شيرين عبدالوهاب "بوستراً جديداً" لحفلها المقرر إقامته بالساحل الشمالي في أغسطس المقبل.

وقامت شيرين عبدالوهاب بطرح البوستر الجديد عبر صفحتها في موقع "فيسبوك"، للترويج للحفل الذي يعد الأول لها في مصر منذ 4 سنوات.

مفاجأة البوستر

وطُرح البوستر دون لقب "صوت مصر"، الذي تصدر البوستر الأول للحفل والذي طرحه ناصر بجاتو، مدير أعمال شيرين عبدالوهاب.

وأثار لقب "صوت مصر" على مدار 3 سنوات أزمات عديدة بين شيرين عبدالوهاب والمطربة أنغام، قبل أن تقوم الأخيرة باختيار اللقب اسما لشركة إنتاجها.

أسعار تذاكر حفل شيرين عبدالوهاب

وتقوم شيرين عبدالوهاب بإحياء حفلها في "جولف بورتو" بالساحل الشمالي يوم 7 أغسطس المقبل، ويتولى تنظيمه منظم الحفلات ياسر الحريري.

وتراوحت أسعار التذاكر التي طرحت عبر إحدى المنصات الإلكترونية بين 1000، و1500، و2500، و6000، و7000، و10000، و15000، و25000 في أماكن الوقوف.

وحددت أسعار الطاولات التي تضم كل منها 10 أفراد كالتالي: 60000، و70000، في حين وصل سعر "اللوج الملكي" إلى 250000.

يذكر أن "الحض شوك"، أحدث أغاني شيرين عبدالوهاب، وصل عدد مشاهداتها عبر موقع "يوتيوب" إلى مليون و700 ألف، وواصلت تصدرها قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجاً، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

أقرأ ايضا

مطالبات بجنازة رسمية لهاني شاكر| نجوم ودعتهم مصر بمراسم رئاسية.. من هم؟

خاص| موعد وصول جثمان الفنان هاني شاكر لـ مطار القاهرة