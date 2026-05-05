حجز محاكمة نجل ميدو في اتهامه بحيازة مواد مخدرة ومقاومة السلطات للحكم

كتب : أحمد عادل

05:38 م 05/05/2026

وصول أسرة نجل ميدو لمحكمة الطفل

قررت محكمة الطفل بالأميرية، حجز محاكمة نجل أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر السابق، في اتهامه بحيازة مواد مخدرة ومقاومة السلطات، لجلسة 19 مايو الجاري للنطق بالحكم.

وكانت النيابة العامة، أحالت نجل أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر السابق، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الطفل لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بالتجمع.

وكانت النيابة العامة، أسندت لنجل أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق، اتهامات حيازة مواد مخدرة، وقيادة سيارة دون رخصة قيادة، وإتلاف ممتلكات عامة.

وكان نجم المنتخب ونادي الزمالك السابق، أحمد حسام ميدو، وصل إلى نيابة القاهرة الجديدة لمساندة نجله أثناء التحقيقات،

عقب ضبطه وبحوزته مواد مخدرة وزجاجة خمر داخل سيارته بمنطقة التجمع مصدر أمني: العثور على حشيش وزجاجة خمر وبدأت النيابة العامة التحقيق مع نجل ميدو، الطالب في مرحلة الثانوية العامة ويبلغ من العمر 18 عامًا، وذلك بعد الاشتباه به أثناء مروره بقسم أمني بمنطقة التجمع الخامس، حيث تبين أنه يحمل قطعتين صغيرتين من الحشيش المخدر وزجاجة خمر.

وأفاد مصدر أمني بأن الأجهزة المختصة تحركت فورًا لضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة تحت إشراف العميد أحمد وجيه، مفتش مباحث القاهرة الجديدة، قبل إحالة القضية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

