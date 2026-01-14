إعلان

"أقعد تحت رجليكي".. فيفي عبده توجه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب

كتب : هاني صابر

09:23 م 14/01/2026
    شيرين عبدالوهاب
    شيرين عبدالوهاب
    شيرين عبدالوهاب
    شيرين عبدالوهاب (3)
    شيرين عبدالوهاب 2
    شيرين عبدالوهاب
    شيرين عبدالوهاب
    شيرين عبدالوهاب

وجهت الفنانة فيفي عبده، رسالة للمطربة شيرين عبدالوهاب بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة.

ونشرت فيفي عبده، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا بحبك يا شرين ارجعي لجمهورك فعلوه هاشتاك بنحبك يا شرين".

وقالت فيفي بالفيديو: "شيرين يا حبيبتي أنا بحبك أوي، وانتي وحشانا أوي، لازم ترجعي لجمهورك، والجمهور بينسي أي حاجة في الدنيا، أنا عايزاكي قوية، انتي جدعة، وبنت بلد، قومي قومي ومتخليش حد يكسرك، أوعي تخلي حد يكسرك، انتي فنانة كبيرة أوي".

وتابعت فيفي : "الناس كلها بتحبك، وانتي مطربة جامدة، لا يا شيرين حبيبتي، أنا بحبك والله العظيم لو ما عندي شغل لأنزل أقعد تحت رجليكي وأقعد مخليا بالي منك، وأطلعك من اللي انتي فيه، اقبليني بس وأنا أجيلك".

وأضافت: "حبيبتي شيرين أشوفك بألف خير، وألف عافية، انتي بنوتة جدعة، وربنا يخليلك ولادك قوميلهم والفن ميتعوضش، أدعوا لشيرين عبدالوهاب تقوم بالسلامة، والعين بتعمل أكتر من كدة يا شيرين، ومتستسلميش".

