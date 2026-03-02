لقيت طالبة مصرعها، فيما أُصيبت ثلاث أخريات، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابة مدينة أسيوط الجديدة.

إخطار أمني بوقوع الحادث

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة أسيوط الجديدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي عند مدخل المدينة، ووجود حالة وفاة وعدد من المصابين.

انتقال قوات الأمن والإسعاف إلى موقع البلاغ

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبإجراء الفحص والمعاينة تبيّن انقلاب السيارة، ما أسفر عن مصرع الطالبة ف م. ك، 20 عامًا.

أسماء المصابات وحالاتهن الصحية

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من كلارا ب. و، 20 عامًا، باشتباه كسر في العمود الفقري، وسهيلة ق. ع، 20 عامًا، باشتباه كسر في الحوض، إلى جانب إصابة رحمة ن، 20 عامًا، بإصابات متفرقة.

نقل المصابات للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية

وتبيّن أن جميعهن طالبات بجامعة أسيوط الأهلية، حيث جرى نقل المصابات إلى مستشفى أسيوط الجديدة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.