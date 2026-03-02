انتقد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، إقدام حزب الله على إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية تجاه إسرائيل، معتبرًا ذلك "تصرفا غير مسؤول" وزج بلبنان في الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وقال الحريري في بيان نشره عبر حسابه على إكس، اليوم الإثنين، إن "إطلاق حزب الله لصواريخ من الأراضي اللبنانية تصرف غير مسؤول عرض حياة اللبنانيين لمخاطر جسيمة، من دون أي اعتبار لمصلحة الدولة أو شعبها".

وأضاف: "جاءت النتائج فورية وخطيرة، إذ ردت إسرائيل مباشرة بسلسلة غارات استهدفت الجنوب والضاحية والبقاع، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين من منازلهم بحثا عن الأمان، وأعاد مشاهد القلق والخوف إلى حياة اللبنانيين الذين أنهكتهم حروب الإسناد".

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن حزب الله أطلق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل، في أول هجوم من نوعه منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وشدد الحريري على وقوفه الكامل خلف الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، متابعًا: "أقول بوضوح إن الوقت قد حان ليتصرف حزب الله على أساس أن لبنان وطن لجميع أبنائه، لا ساحة لتصفية الحسابات او الأجندات الخارجية".

ومضى قائلًا إن "قرار السلم والحرب هو حق حصري للسلطة السياسية المتمثلة بالحكومة اللبنانية، وأي تجاوز لهذا المبدأ الدستوري يشكل اعتداء على سيادة الدولة ويحمل البلاد والعباد عواقب لا طاقة لها على تحملها".

كما استنكر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إطلاق صواريخ على إسرائيل، قائلًا عبر "إكس": "أيا كانت الجهة التي تقف وراءها، فإن عملية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان عمل غير مسؤول ومشبوه، ويعرّض أمن لبنان وسلامته للخطر ويمنح إسرائيل الذرائع لمواصلة اعتداءاتها عليه".