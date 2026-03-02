إعلان

9 آلاف شقة.. تفاصيل تنفيذ وحدات الإسكان الأخضر بحدائق العاصمة- صور

كتب : محمد عبدالناصر

12:00 م 02/03/2026
أعلن جهاز مدينة حدائق العاصمة تفاصيل تنفيذ المشروعات السكنية في المدينة، وأهمها مشروعات الإسكان الأخضر صديق البيئة.

ويتم تنفيذ 399 عمارة سكنية نموذج الإسكان الأخضر، بعدد 8982 وحدة سكنية بمساحات 75 مترا و90 مترا، حيث تابع المهندس أحمد العربي الموقف التنفيذي لزونات التسليم المستهدفة، موجها بضرورة الانتهاء من الأعمال النهائية المتبقية بالتشطيبات الداخلية، من أجل الإلتزام بخطة تسليم الوحدات لحاجزيها كاملة التشطيب والمرافق.

وتابع رئيس الجهاز، استكمال أعمال الطرق وتركيب الأرصفة والبلدورات وإزالة جميع المخلفات والتشوينات بالموقع فورًا، والاهتمام بأعمال النظافة مع وضع الخامات في أماكنها المخصصة وتكثيف العمالة والمعدات بالمواقع، والتركيز على أعمال المداخل ومحاور الحركة، وعدم السماح بأي تأخير أو تقصير واستكمال توريد البنود الناقصة، وسرعة الانتهاء من أعمال اللاندسكيب الخاصة بالموقع العام، إلي جانب أعمال المرافق الجاري تنفيذها بالمشروع باعتبارها جزءًا أساسيًا في تحقيق بيئة سكنية حضارية متكاملة.

ووجه رئيس الجهاز خلال جولته بتكثيف العمل بنظام الورديات لسرعة نهو المشروعات وفق المواعيد التعاقدية مع الالتزام الصارم بأعلى المعايير الهندسية في كافة مراحل البناء والتشطيب، مؤكدًا سيادته أن مدينة حدائق العاصمة تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كإحدى المدن النموذجية في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي المستدام، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق تنمية عمرانية شاملة ومستدامة.

الإسكان الأخضر حدائق العاصمة الإسكان الاجتماعي

