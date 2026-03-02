إعلان

فيديو مثير | سيدتان وطفل يسرقون محل ملابس بدمياط والداخلية تضبطهم

كتب : علاء عمران

11:46 ص 02/03/2026 تعديل في 11:56 ص

المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تضرر صاحب محل من قيام ثلاثة أشخاص برفقة طفل بسرقة بضائع من محل تجاري ملكه بمحافظة دمياط.

سيدتان وطفل يسرقون محل ملابس بدمياط

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 23 فبراير الماضي، تلقى قسم شرطة دمياط الجديدة إخطارًا من مالك محل ملابس كائن بدائرة القسم، يفيد بقيام رجل وسيدتين وطفل بسرقة عدد خمسة بنطاليات بأسلوب "المغافلة" من المحل الخاص به.
وأمكن تحديد وضبط الظاهرين في مقطع الفيديو (ثلاثة أشخاص لهم معلومات جنائية، وطفل – مقيمون بمحافظة بورسعيد)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن كافة المسروقات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

