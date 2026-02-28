إعلان

سامية الطرابلسي تنعى والدها برسالة مؤثرة

كتب : مروان الطيب

10:41 م 28/02/2026

سامية الطرابلسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- مروان الطيب:
كشفت الفنانة التونسية سامية الطرابلسي عن وفاة والدها عبر خاصية الاستوري على انستجرام.
وكتبت سامية الطرابلسي: "إنا لله وإنا إليه راجعون بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى إليكم وفاة والدي الحبيب الغالي يوسف الطرابلسي، سائلين المولى عز وجل في هذه الأيام المفترجة أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا الصبر والسلوان على فراقه، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله".

من هي سامية الطرابلسي؟

ممثلة تونسية، من مواليد عام 1987، نشأت في السعودية وتنقلت بين الدول العربية مثل تونس ومصر والإمارات، بدأت حياتها الفنية في الإعلانات وتقديم البرامج، ثم توجهت للمشاركة في الأعمال الفنية العربية المختلفة، ومن أهم مسلسلاتها "منا وفينا، سكتم بكتم 3، فرصة ثانية"، كما شاركت في فيلم "الخلبوص" بطولة الفنان محمد رجب.

سامية الطرابلسي تستعد لعرض "النص التاني" في رمضان 2026

تشارك الفنانة سامية الطرابلسي الفنان أحمد أمين بطولة الجزء الثاني من مسلسل "النص" المقرر عرضه ضمن النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026.
تدور أحداث المسلسل حول "النص" الذي يجمع فريقه مرة أخرى والعودة إلى المتاعب سعيا لحياة آمنة بعيدًا عن مطاردة المستعمر الإنجليزي،.
ويشارك ببطولة المسلسل كل من أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، عبد الرحمن محمد، تأليف عبد الرحمن جاويش، إخراج حسام علي.

اقرأ أيضا:
تعرف على أبرز مسلسلات النصف الثاني من دراما رمضان 2026

إنفعال مروان عطية على رامز جلال بسبب مقلب رامز ليفل الوحش

سامية الطرابلسي والد سامية الطرابلسي رمضان 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"لون دمك".. رسالة خاصة من جماهير الأهلي للاعبي الفريق خلال مباراة زد
رياضة محلية

"لون دمك".. رسالة خاصة من جماهير الأهلي للاعبي الفريق خلال مباراة زد
"ملك الدراما المصرية".. تعليقات الجمهور على مسلسل إفراج لـ عمرو سعد
دراما و تليفزيون

"ملك الدراما المصرية".. تعليقات الجمهور على مسلسل إفراج لـ عمرو سعد
لحظة بلحظة.. الأهلي 1 ضد زد 1.. تريزيجيه يحرز التعادل للأحمر
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الأهلي 1 ضد زد 1.. تريزيجيه يحرز التعادل للأحمر
هل ستنجح أمريكا وإسرائيل في إسقاط النظام الإيراني؟ خبراء يجيبون
أخبار مصر

هل ستنجح أمريكا وإسرائيل في إسقاط النظام الإيراني؟ خبراء يجيبون
سر الياميش في رمضان.. هذا النوع يعزز صحتك ويحميك من 6 أمراض
سفرة رمضان

سر الياميش في رمضان.. هذا النوع يعزز صحتك ويحميك من 6 أمراض

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب عن أنباء مقتل خامنئي: أعتقد أن ذلك حقيقي
رغم وقف إمدادات الغاز| مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي: الشبكة آمنة.. ولا تخفيف للأحمال
لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران ترد