كشفت الفنانة التونسية سامية الطرابلسي عن وفاة والدها عبر خاصية الاستوري على انستجرام.

وكتبت سامية الطرابلسي: "إنا لله وإنا إليه راجعون بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى إليكم وفاة والدي الحبيب الغالي يوسف الطرابلسي، سائلين المولى عز وجل في هذه الأيام المفترجة أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا الصبر والسلوان على فراقه، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله".

من هي سامية الطرابلسي؟

ممثلة تونسية، من مواليد عام 1987، نشأت في السعودية وتنقلت بين الدول العربية مثل تونس ومصر والإمارات، بدأت حياتها الفنية في الإعلانات وتقديم البرامج، ثم توجهت للمشاركة في الأعمال الفنية العربية المختلفة، ومن أهم مسلسلاتها "منا وفينا، سكتم بكتم 3، فرصة ثانية"، كما شاركت في فيلم "الخلبوص" بطولة الفنان محمد رجب.

سامية الطرابلسي تستعد لعرض "النص التاني" في رمضان 2026

تشارك الفنانة سامية الطرابلسي الفنان أحمد أمين بطولة الجزء الثاني من مسلسل "النص" المقرر عرضه ضمن النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول "النص" الذي يجمع فريقه مرة أخرى والعودة إلى المتاعب سعيا لحياة آمنة بعيدًا عن مطاردة المستعمر الإنجليزي،.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، عبد الرحمن محمد، تأليف عبد الرحمن جاويش، إخراج حسام علي.

