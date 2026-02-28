إعلان

"عاشت وحيدة وماتت وحيدة حتى بعد جوازها".. زينب العبد تودع إيناس الليثي

كتب : مروان الطيب

10:13 م 28/02/2026

زينب العبد تودع إيناس الليثي برسالة مؤثرة

رثت الفنانة زينب العبد، الفنانة الراحلة إيناس الليثي برسالة مؤثرة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، بعد ساعات من وفاتها وسط صدمة وحزن الوسط الفني.
نشرت زينب العبد صورة جمعتها بالفنانة إيناس الليثي بأحد المناسبات وكتبت: "مع السلامة ياست البنات مع السلامة يا اطيب صاحبة وأأمن صاحبة يا إلى مهما غبنا شوية والدنيا خدتنا عمرك مافى مرة عمرنا ما عاتبنا بنحضن بعض ونخرج ونروح ونيجى بكل الحب كنتى ومازلتى مميزة فى قلبي أنا بحبك اوى وانتى عارفة وانا عارفة قد ايه حبك ناحيتى".
وتابعت: "ماتقلقيش هاخد الفستان من نهال يا إيناس إلى شايلهولي لحد مارجعت من السفر، الدعاء بالرحمة لست البنات، عاشت وحيدة وماتت وحيدة حتى بعد جوازها، بس كل إللي حبتيهم كانوا موجودين كل الناس بتحبك وبتدعيلك من قلبها".

رحيل الفنانة إيناس الليثي

حلت الفنانة إيناس الليثؤي عن عالمنا يوم الجمعة 27 فبراير 2026، وكشفت الفنانة زينب العبد عن رحيلها وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أنا بجد مش قادرة اصدق يا إيناس أنا مش مستوعبة أنا مخضوضة مش قادرة اقوم من مكاني، لا حول ولا قوة إلا بالله اختي وصحبتي ماتت ايناس الليثي ماتت".

معلومات عن إيناس الليثي

بدأت الفنانة إيناس الليثي مشوارها كمذيعة وانتقلت للعمل بين عدد من القنوات الإذاعية منها راديو "بانوراما FM"، ثم انتقلت للعمل في قناة "Mbc مصر" وقدمت برنامج "أحسن ناس"، مرورا بانتقالها لقناة "المحور" وقدمت برنامج بعنوان " الطبيب ".
كما شاركت بعدد من الأعمال الدرامية والبرامج التلفزيونية أبرزها مسلسل "قانون عمر" عام 2018 برنامج "أبو حفيظة" علم 2019،، وكانت آخر مشاركاتها الفنية بمسلسل "مدرسة الحب ج3” عام 2020
زينب العبد إيناس الليثي وفاة إيناس الليثي

