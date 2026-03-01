كتب- مروان الطيب:

وجهت الفنانة نادية مصطفى رسالة خاصة للفنان هاني شاكر بعد خضوعه لعملية جراحية بالعمود الفقري خلال الأيام القليلة الماضية.

نشرت نادية مصطفى صورة للفنان هاني شاكر عبر حسابها على "فيسبوك" وكتبت: " أخي الذي لم تلده أمي، وعشرة العمر الجميل وصديقى وأمير الغناء العربي الفنان الكبير هانى شاكر".

وقامت بالدعاء له بالشفاء العاجل وكتبت: "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمنّ عليك بالشفاء العاجل وأن يلبسك ثوب الصحة والعافية .. ويطمئن قلبى وقلوب كل من يحبك عليك، اللهم اشفه شفاءً تامًا كاملًا لا يغادر سقمًا .. واجعل ما أصابه رفعة في الدرجات وزيادة في العافية يارب".

وتابعت: "ربنا يحفظك ويخليك لزوجتك الغالية و أسرتك الكريمة وجمهورك فى كل انحاء الوطن العربى ويبارك في عمرك ويكتب لك دوام الصحة".

وأنهت حديثها قائلة: "دعواتي لك لا تنقطع بأن تعود لنا أقوى كما عهدناك دائمًا بابتسامتك ونبلك ودفء حضورك،أسألكم الدعاء له بالشفاء التام، اللهم تقبل يارب".

تفاصيل خضوع الفنان هاني شاكر لعملية جراحية

أصدر الفنان الكبير هاني شاكر، بيانا صحفيا أوضح من خلاله تطورات حالته الصحية بعد إجرائه عملية جراحية بالعمود الفقري خلال الأيام الماضية.

تضمن بيان الفنان هاني شاكر الآتي: "يطمئن أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر جمهوره الكريم ومحبيه في مصر والعالم العربي، إلى أن حالته الصحية مستقرة ومطمئنة، وذلك بعد العملية الجراحية التي أُجريت له في العمود الفقري (تثبيت فقرات)، والتي تكللت بالنجاح بفضل الله".

وتابع البيان: "وبناء على نصيحة الأطباء، يخضع الفنان هاني شاكر حاليًا لفترة راحة تمتد لمدة عشرة ايام ،على أن يستأنف نشاطه الفني اعتبارًا من 31/1 2026، من خلال حفل فني يُقام في أبو ظبي".

