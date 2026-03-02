فيديو يوثق لحظة سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت

وثقت مقاطع فيديو، لحظة سقوط عدد من الطائرات الحربية الأمريكية، صباح اليوم الإثنين، في الكويت.

وأكّدت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الاثنين سقوط عدد من الطائرات الحربية الأمريكية صباحاً، مؤكدة نجاة أطقمها.

وأفادت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان لها: "صرّح الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع بأنه في صباح هذا اليوم سقط عدد من الطائرات الحربية الأمريكية مؤكداً نجاة أطقمها بالكامل".

وأضاف البيان أن "الجهات المختصة باشرت فوراً إجراءات البحث والإنقاذ، حيث جرى إخلاء الأطقم ونقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، مشيراً إلى أن حالتهم مستقرة".