يقام مساء اليوم السبت عزاء الفنان الراحل ياسر صادق وذلك بمسجد عمر مكرم في ميدان التحرير.

وشهد سرادق العزاء حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني أبرزهم الفنان أشرف زكي، أيمن عزب، الفنان صلاح عبدالله، الفنان محمد رياض، الفنان منير مكرم، الفنان أحمد صيام، الفنان أحمد بدير، الفنان إيهاب فهمي.

وكان في مقدمة العزاء الفنان أشرف زكي الذي ظهر وهو يستقبل الوافدين على العزاء.

رحيل الفنان ياسر صادق

رحل الفنان ياسر صادق عن عالمنا يوم الخميس 26 فبراير الجاري، عن عمر يناهز 63 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

وأعلن الفنان أيمن عزب عن رحيله عبر صفحته على "فيسبوك" وكتب: "أنعي ببالغ الحزن والأسى صديق العمر الحبيب الفنان القدير ياسر صادق، ربنا يجعل تعبك وصبرك واحتسابك في ميزان حسناتك، وكنت عارف إنك مستني رمضان، نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة والفاتحة"، وتم تشييع الجثمان من مسجد السيدة زينب وسط حضور الأهل والأصدقاء المقربين من الفنان الراحل.

مسيرة الفنان الراحل ياسر صادق

شارك الفنان ياسر صادق طوال مسيرته الفنية بالعديد من الأعمال التي تعاون خلالها مع أبرز النجوم كان أبرزها مسلسل "الجماعة" عام 2010، مسلسل "بت القبايل" عام 2020، مسلسل "المداح: أسطورة الوادي" عام 2022، مسلسل "الحشاشين" عام 2024، وكان آخر مشاركاته الفنية بمسلسل "عهد أنيس" عام 2025.

