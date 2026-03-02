إعلان

الصين تعلن مقتل أحد رعاياها في إيران وإجلاء 3000 مواطن

كتب : محمد جعفر

11:57 ص 02/03/2026

وزارة الخارجية الصينية

أكدت وزارة الخارجية الصينية يوم الاثنين مقتل مواطن صيني في إيران.

وقال ماو نينغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في تصريحات له: "لقد تضرر مواطن صيني في طهران مؤخراً جراء النزاع العسكري، وللأسف قُتل"، مضيفًا: "نتقدم بخالص التعازي لوفاة مواطننا، ونعرب عن تعاطفنا مع أسرة الضحية".

وفي السياق ذاته أوضح "ماو" أنه تم إجلاء نحو 3000 مواطن صيني من إيران حتى 2 مارس.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات والتصعيدات التي تشهدها طهران، عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك عليها فجر السبت الماضي.

