الصين تعلن مقتل أحد رعاياها في إيران وإجلاء 3000 مواطن
كتب : محمد جعفر
وزارة الخارجية الصينية
أكدت وزارة الخارجية الصينية يوم الاثنين مقتل مواطن صيني في إيران.
وقال ماو نينغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في تصريحات له: "لقد تضرر مواطن صيني في طهران مؤخراً جراء النزاع العسكري، وللأسف قُتل"، مضيفًا: "نتقدم بخالص التعازي لوفاة مواطننا، ونعرب عن تعاطفنا مع أسرة الضحية".
وفي السياق ذاته أوضح "ماو" أنه تم إجلاء نحو 3000 مواطن صيني من إيران حتى 2 مارس.
ويأتي ذلك على خلفية التوترات والتصعيدات التي تشهدها طهران، عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك عليها فجر السبت الماضي.