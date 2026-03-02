الصين تعلن مقتل أحد رعاياها في إيران وإجلاء 3000 مواطن

أكدت وزارة الخارجية الصينية يوم الاثنين مقتل مواطن صيني في إيران.

وقال ماو نينغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في تصريحات له: "لقد تضرر مواطن صيني في طهران مؤخراً جراء النزاع العسكري، وللأسف قُتل"، مضيفًا: "نتقدم بخالص التعازي لوفاة مواطننا، ونعرب عن تعاطفنا مع أسرة الضحية".

وفي السياق ذاته أوضح "ماو" أنه تم إجلاء نحو 3000 مواطن صيني من إيران حتى 2 مارس.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات والتصعيدات التي تشهدها طهران، عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك عليها فجر السبت الماضي.