السعودية تغلق مصفاة نفط رئيسية بعد الهجوم الإيراني (فيديو)

أغلقت شركة أرامكو السعودية مؤقتاً مصفاة رأس تنورة النفطية بالقرب من الدمام يوم الاثنين بعد استهدافها بطائرات مسيرة إيرانية.

ونقل التلفزيون السعودي الرسمي القرار، نقلاً عن مصدر رسمي، الذي أضاف أنه لم تقع إصابات جراء الحريق وأن القرار كان إجراءً احترازياً.

المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع : اعتراض وتدمير مسيّرتين حاولتا مهاجمة مصفاة رأس تنورة صباح اليوم. pic.twitter.com/YLyV33GWDX — وزارة الدفاع (@modgovksa) March 2, 2026

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية أن مصفاة رأس تنورة النفطية تعرضت لهجوم يوم الاثنين من طائرات مسيرة، وأن السلطات أسقطت الطائرات المهاجمة.

أولى المشاهد من مصفاة #رأس_تنورة في #السعودية والتي تم استهدافها بمسيرة إيرانية صباح اليوم. pic.twitter.com/677OpfuxNA — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) March 2, 2026

أظهرت مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت من الموقع تصاعد دخان أسود كثيف بعد الهجوم.

حتى الطائرات المسيرة التي يتم اعتراضها بنجاح تتسبب في حطام يمكن أن يتسبب في اندلاع حرائق وإصابة الأشخاص الموجودين على الأرض.

تبلغ طاقة رأس تنورة، القريبة من الدمام، أكثر من نصف مليون برميل من النفط الخام يومياً.