السعودية تغلق مصفاة نفط رئيسية بعد الهجوم الإيراني (فيديو)

كتب : مصراوي

11:35 ص 02/03/2026

السعودية تغلق مصفاة نفط ارشيفية

أغلقت شركة أرامكو السعودية مؤقتاً مصفاة رأس تنورة النفطية بالقرب من الدمام يوم الاثنين بعد استهدافها بطائرات مسيرة إيرانية.

ونقل التلفزيون السعودي الرسمي القرار، نقلاً عن مصدر رسمي، الذي أضاف أنه لم تقع إصابات جراء الحريق وأن القرار كان إجراءً احترازياً.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية أن مصفاة رأس تنورة النفطية تعرضت لهجوم يوم الاثنين من طائرات مسيرة، وأن السلطات أسقطت الطائرات المهاجمة.

أظهرت مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت من الموقع تصاعد دخان أسود كثيف بعد الهجوم.

حتى الطائرات المسيرة التي يتم اعتراضها بنجاح تتسبب في حطام يمكن أن يتسبب في اندلاع حرائق وإصابة الأشخاص الموجودين على الأرض.

تبلغ طاقة رأس تنورة، القريبة من الدمام، أكثر من نصف مليون برميل من النفط الخام يومياً.

