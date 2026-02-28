أشرف زكي وأحمد بدير.. نجوم الفن يشاركون في عزاء ياسر صادق

أقيم، مساء اليوم، السبت، عزاء الفنان الراحل ياسر صادق بمسجد عمر مكرم عقب صلاة العشاء، والذي رحل عن عالمنا الخميس الماضي، بعد صراع مع المرض.

نجوم الفن يشاركون في عزاء ياسر صادق

حضر العزاء عدد كبير من نجوم الفن القدامى ومن جيل الفنان الراحل ياسر صادق، لتقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة الفنان الراحل.

وشهد العزاء حضور، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان أحمد بدير، الفنان صلاح عبدالله، الفنان محمد رياض، الفنان فتوح أحمد، الفنان أحمد سلامة، وكان في استقبالهم أسرة وأصدقاء الفنان الراحل.

وكانت نعت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، نعت الفنان الراحل ياسر صادق، الذي وافته المنية الخميس الماضي، معربةً عن حزنها العميق لفقدانه.

ونشرت النقابة عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” صورة أرشيفية للفقيد، وعلّقت بكلمات نعي أكدت خلالها خالص تعازيها لأسرة الراحل ومحبيه، داعيةً الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يمنح ذويه الصبر والسلوان، حيث أقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة العصر بمسجد السيدة زينب في ذاذت اليوم.

من هو الفنان ياسر صادق؟

يُعد الفنان الراحل ياسر صادق من أبرز الممثلين والمخرجين المسرحيين، حيث قدّم مسيرة فنية متنوعة شملت أعمالًا في المسرح والتلفزيون والسينما.

بدأ مشواره الأكاديمي عقب تخرجه في كلية التجارة – شعبة إدارة الأعمال عام 1985، وخلال دراسته ترأس فريق التمثيل بالكلية وحقق العديد من الجوائز في المسرح الجامعي، من بينها مخرج أول جامعة القاهرة وممثل أول الجامعة، كما نال لقب ممثل أول الجامعات المصرية عام 1985 عن دوره في مسرحية (لكع بن لكع).

واصل صادق تطوير موهبته بالالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية – قسم التمثيل والإخراج، وتخرج فيه عام 1994 بتقدير جيد جدًا، ليبدأ بعدها رحلة فنية وإدارية ناجحة، شغل خلالها منصب مدير عام المسرح الحديث، وشغل منصب وكيل وزارة الثقافة ورئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

